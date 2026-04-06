Одна гривна морального ущерба: журналистка Крюкова выиграла суд против блогера Лаченкова
Подсанкционная журналистка Светлана Крюкова выиграла судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера Игоря Лаченкова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки в соцсетях.
Что решил суд
Суд признал информацию, распространенную в Telegram-канале "Лачен пишет", унижающей честь и достоинство журналистки. Также принято решение возместить моральный ущерб и взыскать судебный сбор.
Согласно решению, Лаченков должен уплатить Крюковой 1 гривну морального вреда и 2422,40 гривны судебного сбора.
Что говорит Крюкова
Журналистка заявила, что это не первый выигранный ее командой адвокатов судебный процесс.
"Я буду и в дальнейшем системно работать и заставлю отвечать за слова всех, кто писал обо мне грязь", - отметила она.
Крюкова также добавила, что в случае невыполнения решения суда Игорь Лаченков может получить уголовное производство.
Что было раньше
Ранее РБК-Украина писало, что Светлана Крюкова также выиграла суд у главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина. По ее словам, он должен публично извиниться.
Напомним, в марте 2025 года журналистка Светлана Крюкова обратилась в Верховный Суд с иском, оспаривая указ президента Украины о введении в отношении нее персональных санкций.
Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предусматривает ограничение сроком на 10 лет. Крюкова заявила, что намерена сделать рассмотрение дела публичным.