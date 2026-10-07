Журналістка Крюкова виграла апеляцію у справі проти Юрчишина: нардеп має публічно вибачитися

Журналістка Світлана Крюкова заявила про перемогу в апеляційному суді у справі проти нардепа Ярослава Юрчишина. Політика зобов'язали публічно вибачитися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Крюкової.

Що вирішив суд

Крюкова повідомила, що апеляційний суд Києва зобов'язав голову парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина офіційно вибачитися перед нею.

"Таким чином шановний народний депутат зобов’язаний публічно вибачитися. В іншому випадку буде порушено кримінальну справу", - написала вона.

Про рішення також повідомив адвокат журналістки Олексій Шевчук.

"Ви - патологічний хайпожер. Вибачайтесь, пане народний депутат", - заявив Шевчук.

За словами адвоката, у разі невиконання рішення суду можуть настати кримінально-правові наслідки.

Сама Крюкова заявила, що в разі невиконання рішення шукатиме інші "творчі" способи привернути увагу до ситуації.

Через що виник судовий спір

Нагадаємо, судовий процес стосувався висловлювань Юрчишина на адресу Крюкової. Раніше журналістка заявляла, що нардеп назвав її "колаборанткою".

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Крюкова звернулася до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. За її словами, підставою для позову стали висловлювання депутата після запровадження проти неї санкцій.

У березні суд визнав поширену Юрчишиним інформацію недостовірною та зобов’язав його спростувати її у тому ж профілі Facebook, де було опубліковано відповідний допис.

Крім того, суд постановив стягнути з нардепа на користь Крюкової судові витрати у розмірі 2422,40 гривні.

Варто зазначити, що це не перший виграний Крюковою судовий процес. Раніше вона повідомила про перемогу у справі проти блогера Ігоря Лаченкова.