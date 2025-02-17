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В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главреда "Страна.ua"

Понедельник 17 февраля 2025 14:26
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В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главреда "Страна.ua" В Киеве подожгли автомобиль Светланы Крюковой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Юлия Акимова

В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания "Страна.ua" Светланы Крюковой. Происшествие случилось в ночь на 14 февраля 2025 года.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о поджоге автомобиля Крюковой

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что предварительная версия следствия - умышленный поджог.

"Возможно, злоумышленники знали, чья это машина", - рассказали изданию в силовых структурах. Там сообщили, что на данный момент преступление не раскрыто.

Сама Крюкова также подтвердила РБК-Украина информацию о поджоге.

Несколько позже она рассказала о случившемся в своем Facebook и обнародовала фото сгоревшего транспортного средства.

В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главреда &quot;Страна.ua&quot;Сгоревшая машина Крюковой (фото: facebook.com/kryukova)

"Ночью 14 февраля тайный и одержимый поклонник, который считал, что санкций в моей жизни недостаточно, поздравил меня с Днем влюбленных - сжег машину", - подчеркнула она.

Крюкова рассказала, что авто горело мощно, однако она "выдержала паузу" для того, чтобы "понаблюдать, кто и как проявится" и чтобы "не мешать полиции делать свою работу".

"И вот сегодня новость просочилась в прессу. Вынуждена прокомментировать.
Что сказать? Заказчики понятны. Исполнителей ищет полиция, и, судя по первому впечатлению, в этой организации есть профессионалы, которые любят свою работу. Поэтому я верю, что они справятся с поиском злоумышленника и без меня", - написала журналист и добавила, что "выводов не будет", ведь она прекрасно осознает "цену свободы слова в нашей стране".

В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главреда &quot;Страна.ua&quot;Публикация Крюковой (скриншот: facebook.com/kryukova)

Стоит отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционный список попала, в частности, и Светлана Крюкова.

Напомним, в последнее время участились случаи поджогов транспортных средств как военных, так и гражданских украинцев.

К примеру недавно СБУ задержала шестерых подростков в Одесской области, которые поджигали авто ВСУ по заказу России.

Учитывая это, Верховной Раде даже предлагают ввести специальное наказание за поджог авто военных. Это должно обеспечить справедливость и защиту для тех, кто отдает свою жизнь и здоровье за независимость Украины.

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