Журналистка Крюкова подала иск в Верховный суд, чтобы обжаловать санкции против нее
Журналистка Светлана Крюкова подала иск в Верховный суд, чтобы обжаловать указ президента Украины о наложении на нее персональных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналистки.
"Со мной работает целая команда профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком", - написала она.
Крюкова также добавила, что намерена сделать этот процесс "громким и публичным".
Санкции СНБО
Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционный список попала, в частности, и Светлана Крюкова.
Санкции против экс-заместителя главного редактора издания "Страна" Крюковой были введены сроком на 10 лет.
Также РБК-Украина писало, что неизвестные подожгли автомобиль Светланы Крюковой. Происшествие случилось в ночь на 14 февраля 2025 года.
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