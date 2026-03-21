Нарушают почти все: где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают

Ключевые правила безопасного передвижения для владельцев двухколесного транспорта - несложные. Однако нельзя забывать о требованиях к экипировке велосипеда и специфике маневрирования на дорогах города для детей и взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Где нужно двигаться велосипедистам

"Любите ездить на велосипеде? Держите полезные советы, чтобы ваши поездки были безопасными", - написали правоохранители.

Так, украинцам напомнили, что при наличии - необходимо всегда двигаться:

либо по велосипедным дорожкам;

либо по велосипедным полосам.

Если же таких рядом нет, велосипедисты могут двигаться:

по крайней правой полосе проезжей части дороги;

только в один ряд.

Подчеркивается при этом, что двигаться на велосипеде по проезжей части можно только лицам в возрасте с 14 лет.

Что обязательно должно быть на велосипеде

В Патрульной полиции рассказали, что на велосипеде во время движения обязательно должны быть:

исправные тормоза;

звуковой сигнал;

световозвращающие элементы.

Важно также не забывать и про цвет таких элементов:

спереди они должны быть белого цвета;

по бокам - оранжевого;

сзади - красного.

Кроме того, велосипед должен быть оборудован включенным фонарем (фарой):

в темное время суток;

в условиях недостаточной видимости.

Соблюдать ПДД должны все участники движения (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)

Как правильно пересекать дорогу

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам - которые движутся по дороге.

Кроме того, велосипедисты должны переезжать проезжую часть:

при наличии - по велосипедному переезду;

в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД.

"В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора", - добавили правоохранители.

Что можно перевозить при езде на велосипеде

Украинцам сообщили, что в целом (согласно правилам) во время езды на велосипеде перевозить можно только такие грузы, которые:

не мешают управлению;

не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

"Будьте ответственными и безопасных вам дорог", - подытожили в пресс-службе полиции.