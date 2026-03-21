Нарушают почти все: где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают
Ключевые правила безопасного передвижения для владельцев двухколесного транспорта - несложные. Однако нельзя забывать о требованиях к экипировке велосипеда и специфике маневрирования на дорогах города для детей и взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.
Где нужно двигаться велосипедистам
"Любите ездить на велосипеде? Держите полезные советы, чтобы ваши поездки были безопасными", - написали правоохранители.
Так, украинцам напомнили, что при наличии - необходимо всегда двигаться:
- либо по велосипедным дорожкам;
- либо по велосипедным полосам.
Если же таких рядом нет, велосипедисты могут двигаться:
- по крайней правой полосе проезжей части дороги;
- только в один ряд.
Подчеркивается при этом, что двигаться на велосипеде по проезжей части можно только лицам в возрасте с 14 лет.
Что обязательно должно быть на велосипеде
В Патрульной полиции рассказали, что на велосипеде во время движения обязательно должны быть:
- исправные тормоза;
- звуковой сигнал;
- световозвращающие элементы.
Важно также не забывать и про цвет таких элементов:
- спереди они должны быть белого цвета;
- по бокам - оранжевого;
- сзади - красного.
Кроме того, велосипед должен быть оборудован включенным фонарем (фарой):
- в темное время суток;
- в условиях недостаточной видимости.
Соблюдать ПДД должны все участники движения
Как правильно пересекать дорогу
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам - которые движутся по дороге.
Кроме того, велосипедисты должны переезжать проезжую часть:
- при наличии - по велосипедному переезду;
- в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД.
"В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора", - добавили правоохранители.
Что можно перевозить при езде на велосипеде
Украинцам сообщили, что в целом (согласно правилам) во время езды на велосипеде перевозить можно только такие грузы, которые:
- не мешают управлению;
- не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
"Будьте ответственными и безопасных вам дорог", - подытожили в пресс-службе полиции.
