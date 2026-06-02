Штрафы до 17 тысяч и конфискация: в Украине готовят новые правила для водителей электросамокатов
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать использование электросамокатов, моноколес и других средств малого электротранспорта, а также повысить штрафы для пешеходов и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект 15283.
Главное:
- Предлагают ввести прогрессивную систему штрафов: 1 700 грн за первое нарушение, 3 400 грн с конфискацией - за повторное, и 17 000 грн с исправительными работами и конфискацией - за третье и каждое последующее.
- Документ также предусматривает повышение штрафов для пешеходов, велосипедистов и лиц, управляющих гужевым транспортом.
- В случае принятия закон не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Ответственность для водителей малого электротранспорта
Авторы законопроекта отмечают, что в Украине широко используют малый электротранспорт, однако это он урегулирован на законодательном уровне.
"Чуть ли не каждый день из медиа становятся известны все новые и новые случаи, когда из-за отсутствия четких правил использования малого электротранспорта возникают дорожно-транспортные происшествия с участием его пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Депутаты предлагают ввести систему штрафов:
- Первое нарушение: штраф 1 700 грн (100 необлагаемых минимумов).
- Второе нарушение: штраф 3 400 грн (200 минимумов) с конфискацией транспортного средства.
- Третье и каждое последующее нарушение: штраф 17 000 грн (1000 минимумов), исправительные работы на один месяц и конфискация транспортного средства.
Добавим, что сейчас водителям электросамокатов за нарушение ПДД грозит штраф от 850 грн, при вождении в состоянии алкогольного опьянения - 17 тысяч грн, при повторном нарушении - 34 тысячи. В случае причинения травм средней тяжести нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы, если они привели к смерти - до 8 лет.
Увеличение штрафов для других участников движения
"Также представляется целесообразным предусмотреть увеличение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных", - указано в пояснительной записке.
А именно:
- За нарушения, которые ранее карались 51 грн (3 минимума) - штраф 340 грн (20 минимумов).
- За нарушения, которые ранее карались 85 грн (5 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).
- За нарушения, ранее наказывавшиеся 136 грн (8 минимумов) - штраф 255 грн (15 минимумов).
- За нарушения, которые ранее карались 170 грн (10 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).
Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения позволят законодательно урегулировать использование современных средств передвижения.
Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а сам документ вступит в силу на следующий день после его опубликования. Текст законопроекта подали ВР 2 июня 2026 года.
