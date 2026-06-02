ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Штрафы до 17 тысяч и конфискация: в Украине готовят новые правила для водителей электросамокатов

18:00 02.06.2026 Вт
3 мин
Документ также предусматривает ужесточение наказания для пешеходов и велосипедистов
aimg Василина Копытко
Штрафы до 17 тысяч и конфискация: в Украине готовят новые правила для водителей электросамокатов В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать использование электросамокатов, моноколес и других средств малого электротранспорта, а также повысить штрафы для пешеходов и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект 15283.

Читайте также: Источник повышенной опасности: как и за что наказывают водителей электросамокатов в Украине

Главное:

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен законодательно урегулировать использование малого электротранспорта (электросамокатов, моноколес и т.д.).
  • Предлагают ввести прогрессивную систему штрафов: 1 700 грн за первое нарушение, 3 400 грн с конфискацией - за повторное, и 17 000 грн с исправительными работами и конфискацией - за третье и каждое последующее.
  • Документ также предусматривает повышение штрафов для пешеходов, велосипедистов и лиц, управляющих гужевым транспортом.
  • В случае принятия закон не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ответственность для водителей малого электротранспорта

Авторы законопроекта отмечают, что в Украине широко используют малый электротранспорт, однако это он урегулирован на законодательном уровне.

"Чуть ли не каждый день из медиа становятся известны все новые и новые случаи, когда из-за отсутствия четких правил использования малого электротранспорта возникают дорожно-транспортные происшествия с участием его пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Депутаты предлагают ввести систему штрафов:

  • Первое нарушение: штраф 1 700 грн (100 необлагаемых минимумов).
  • Второе нарушение: штраф 3 400 грн (200 минимумов) с конфискацией транспортного средства.
  • Третье и каждое последующее нарушение: штраф 17 000 грн (1000 минимумов), исправительные работы на один месяц и конфискация транспортного средства.

Добавим, что сейчас водителям электросамокатов за нарушение ПДД грозит штраф от 850 грн, при вождении в состоянии алкогольного опьянения - 17 тысяч грн, при повторном нарушении - 34 тысячи. В случае причинения травм средней тяжести нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы, если они привели к смерти - до 8 лет.

Увеличение штрафов для других участников движения

"Также представляется целесообразным предусмотреть увеличение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных", - указано в пояснительной записке.

А именно:

  • За нарушения, которые ранее карались 51 грн (3 минимума) - штраф 340 грн (20 минимумов).
  • За нарушения, которые ранее карались 85 грн (5 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).
  • За нарушения, ранее наказывавшиеся 136 грн (8 минимумов) - штраф 255 грн (15 минимумов).
  • За нарушения, которые ранее карались 170 грн (10 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).

Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения позволят законодательно урегулировать использование современных средств передвижения.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а сам документ вступит в силу на следующий день после его опубликования. Текст законопроекта подали ВР 2 июня 2026 года.

Читайте также о том, что в Ивано-Франковске еще в 2024 году предлагали ограничить использование электросамокатов, поскольку на них жаловались жители города. Ограничения должны были касаться максимальной скорости, также рассматривали вариант полного запрета самокатов.

Раньше ми писали о том, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому также должны соблюдать Правила дорожного движения. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 127 КУоАП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
самокати электросамокаты Штрафы
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны