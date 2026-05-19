Источник повышенной опасности: как и за что наказывают водителей электросамокатов в Украине
В Украине водители электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения. Они несут полную административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность за нарушение ПДД и совершение аварий.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.
Главное:
- Статус водителей: Верховный Суд приравнял водителей электросамокатов к участникам дорожного движения, а сам транспорт признал источником повышенной опасности.
- Административные штрафы: за совершение ДТП с повреждением имущества грозит штраф 850 грн или лишение прав, а за нетрезвое вождение - от 17 до 34 тысяч грн.
- Уголовное наказание: в случае нанесения пострадавшим травм средней тяжести, тяжких повреждений или смерти водителям грозит заключение.
- Возмещение ущерба: виновник аварии обязан компенсировать потерпевшим весь материальный (лечение, утраченный заработок) и моральный ущерб.
Что угрожает водителям самокатов за нарушение ПДД (инфографика РБК-Украина)
Правовой статус и классификация транспорта
По словам юриста, правовой статус водителей электросамокатов был упорядочен специальным Законом Украины по развитию электрозарядной инфраструктуры. Документ четко разграничивает два понятия:
- Легкое персональное электрическое транспортное средство - оснащено двигателем мощностью до 1000 Вт с максимальной скоростью до 25 км/ч.
- Низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство - имеет массу не более 600 кг и конструктивную скорость от 10 до 50 км/ч.
Верховный Суд признал, что электросамокаты являются источником повышенной опасности.
Штрафы за ДТП и нетрезвую езду
Поскольку пользователи самокатов обязаны соблюдать ПДД, за нарушение правил предусмотрена административная ответственность:
- За причинение аварии (ст. 124 КУоАП), которая привела к повреждению транспортных средств, дорог или другого имущества, грозит штраф в размере 850 грн или лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.
- За управление в состоянии опьянения или под воздействием снижающих внимание лекарств (ст. 130 КУоАП) предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением прав на 1 год. За повторное нарушение - штраф 34 тыс. грн с лишением прав на 3 года и платным изъятием транспорта (или админарест на 10 суток).
Когда наступает уголовная ответственность
"Водители электросамокатов несут уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения", - отмечает Евгений Булименко.
Наказание зависит от тяжести последствий:
- За повреждение средней тяжести (ст. 286 УКУ): штраф от 51 до 85 тыс. грн, исправительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет с лишением прав.
- В случае смерти или тяжких травм потерпевшего: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением прав до 3 лет или без такового).
- За нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих безопасность движения (ст. 291 УКУ), если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрен штраф от 34 до 85 тыс. грн, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Кроме этого, нарушитель обязан полностью возместить потерпевшему (или его близким родственникам в случае смерти) моральный и материальный ущерб, включая расходы на лечение, погребение или утраченный заработок.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске еще в 2024 году предлагали ограничить использование электросамокатов из-за многочисленных жалоб жителей города. Речь шла об уменьшении максимальной скорости или даже полном запрете самокатов.
Читайте также о том, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому также должны соблюдать Правила дорожного движения. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 127 КУоАП.