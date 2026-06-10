Кабмин готовит жесткие штрафы водителям и правила самокатам, есть первые предложения
Правительство дорабатывает предложения по новой системе штрафов для водителей и правил для электросамокатов. В ближайшее время их обсудят с народными депутатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Градация штрафов и удар по систематическим нарушителям
Свириденко обсудила с министром внутренних дел и чиновниками проекты изменений, которые должны повысить безопасность на дорогах. Ключевая идея - ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости и усилить ответственность для системных нарушителей.
"Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения", - подчеркнула премьер.
По данным Свириденко, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали:
- почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более чем 50 раз;
- более 35 тысяч водителей - более десяти раз;
- почти 12,5 тысячи - более двадцати раз.
В ближайшее время МВД должно обсудить предложения с народными депутатами.
Больше камер на дорогах
Отдельное направление реформы - развитие системы автоматической фиксации нарушений. Сегодня на украинских дорогах работает около 377 камер. Правительство планирует увеличить их количество до более 410 комплексов.
"Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила", - отметила Свириденко.
Электросамокаты под контроль
Правительство готовит также законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. По данным премьера, количество ДТП с их участием за пять месяцев 2026 года выросло на 66,8%.
"Гибнут и травмируются люди, в том числе дети. Правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения", - подчеркнула Свириденко
Напомним, еще в мае 2025 года в Раде зарегистрировали законопроект №13314, который предусматривает градацию штрафов за превышение скорости и снижение "допустимой погрешности" с 20 до 10 км/ч.
Документ предлагает наказание от 340 грн за превышение на 10 км/ч до 3 400 грн за превышение на 80 км/ч.
2 июня 2026 года парламент получил отдельный законопроект об электросамокатах, который предусматривает штрафы до 17 тысяч гривен и возможную конфискацию транспортного средства за нарушение.
При этом Верховный Суд уже признал электросамокаты источником повышенной опасности.