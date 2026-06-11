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Правила для электросамокатов прошли комитет Рады: что предлагает проект закона

19:25 11.06.2026 Чт
2 мин
Какие новые права и обязанности готовят для украинцев?
aimg Валерий Ульяненко
Правила для электросамокатов прошли комитет Рады: что предлагает проект закона Фото: для владельцев электросамокатов введут правила (Getty Images)
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В Верховной раде сделали первый важный шаг к введению правил для электросамокатов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

В четверг, 11 июня, парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о новых правилах для электрических транспортных средств.

Речь идет о законопроекте № 3023, который должен определить права и обязанности людей, которые передвигаются на легком персональном электротранспорте.

"Речь идет об электросамокатах, моноколесах и других подобных средствах передвижения, которые в последние годы стали привычным явлением на улицах украинских городов. В то же время действующее законодательство до сих пор не определяет четких прав, обязанностей и ответственности их пользователей", - отметил Билошицкий.

После принятия закона владельцев таких средств официально признают участниками дорожного движения. Для них будут установлены базовые правила безопасности и поведения на улицах.

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Кроме того, правительство внесет изменения в Правила дорожного движения (ПДД), где пропишут все технические и безопасные нюансы пользования таким транспортом.

Билошицкий отметил, что следующим этапом должно стать рассмотрение законопроекта Верховной Радой.

Напомним, еще в 2024 году в Ивано-Франковске предлагали ввести ограничения для электросамокатов из-за многочисленных жалоб жителей. В частности, речь шла об уменьшении максимально разрешенной скорости, а также возможность полного запрета такого транспорта в городе.

Отметим, велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, а потому обязаны соблюдать ПДД. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 127 КУоАП.

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