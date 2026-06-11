Правила для электросамокатов прошли комитет Рады: что предлагает проект закона

В Верховной раде сделали первый важный шаг к введению правил для электросамокатов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

В четверг, 11 июня, парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о новых правилах для электрических транспортных средств.

Речь идет о законопроекте № 3023, который должен определить права и обязанности людей, которые передвигаются на легком персональном электротранспорте.

"Речь идет об электросамокатах, моноколесах и других подобных средствах передвижения, которые в последние годы стали привычным явлением на улицах украинских городов. В то же время действующее законодательство до сих пор не определяет четких прав, обязанностей и ответственности их пользователей", - отметил Билошицкий.

После принятия закона владельцев таких средств официально признают участниками дорожного движения. Для них будут установлены базовые правила безопасности и поведения на улицах.

Кроме того, правительство внесет изменения в Правила дорожного движения (ПДД), где пропишут все технические и безопасные нюансы пользования таким транспортом.

Билошицкий отметил, что следующим этапом должно стать рассмотрение законопроекта Верховной Радой.