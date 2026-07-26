ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

В Соломенском районе произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.

В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.

Напомним, в ночь на 26 июля россияне уже атаковали Киев баллистикой, и в городе раздавались взрывы.

До этого, 24 июля, Зеленский предупреждал, что новый массированный удар может произойти в течение 48 часов - по его словам, Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела.

В тот же день кафиры нанесли баллистический удар по Киевской области - наибольшие разрушения потерпел Бучанский район, в результате атаки погибли 10 человек, еще почти 100 получили ранения.