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ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев

06:58 26.07.2026 Вс
1 мин
Все пожары, вспыхнувшие в эту ночь, уже ликвидировали
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев Фото: спасатели работают на месте попадания (t.me/dsns_telegram)
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ГСЧС обнародовала фото последствий ночной атаки на Киев - пожары возникли сразу в трех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях

В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.

В Шевченковском районе горело четырехэтажное отселенное здание.

В Соломенском районе произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.


Фото: спасатели работали на пострадавших от атаки локациях (t.me/dsns_telegram)

Все пожары уже ликвидированы.

Напомним, в ночь на 26 июля россияне уже атаковали Киев баллистикой, и в городе раздавались взрывы.

До этого, 24 июля, Зеленский предупреждал, что новый массированный удар может произойти в течение 48 часов - по его словам, Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела.

В тот же день кафиры нанесли баллистический удар по Киевской области - наибольшие разрушения потерпел Бучанский район, в результате атаки погибли 10 человек, еще почти 100 получили ранения.

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