ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев
ГСЧС обнародовала фото последствий ночной атаки на Киев - пожары возникли сразу в трех районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что известно о последствиях
В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке.
В Шевченковском районе горело четырехэтажное отселенное здание.
В Соломенском районе произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.
Фото: спасатели работали на пострадавших от атаки локациях (t.me/dsns_telegram)
Все пожары уже ликвидированы.
Напомним, в ночь на 26 июля россияне уже атаковали Киев баллистикой, и в городе раздавались взрывы.
До этого, 24 июля, Зеленский предупреждал, что новый массированный удар может произойти в течение 48 часов - по его словам, Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела.
В тот же день кафиры нанесли баллистический удар по Киевской области - наибольшие разрушения потерпел Бучанский район, в результате атаки погибли 10 человек, еще почти 100 получили ранения.