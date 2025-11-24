Никаких копий в руки. Кислица рассказал о секретности нового мирного соглашения

Напомним, 23 ноября украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для корректировки мирного плана США. По словам президента Украины Владимира Зеленского, многое меняется, а команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.

Марко Рубио также сообщил, что это была очень продуктивная встреча. Руководитель украинской делегации Андрей Ермак рассказал, что встреча была очень хорошей.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, который принимал участие в консультациях, в текущей редакции план США уже отражает большинство украинских приоритетов.

Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.

По словам представителя украинского МИД Георгия Тихого, Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Он отметил, что особенно чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.