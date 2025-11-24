Никаких копий в руки. Кислица рассказал о секретности нового мирного соглашения

Для того, чтобы избежать утечки содержания нового мирного соглашения США, его копии в Женеве забрали у всех, кроме руководителей делегаций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал Financial Times.
По его словам, после проведения переговоров между делегациями Украины и США копии мирного плана передали только главам делегаций стран - руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио.
Все копии документа, которые были у других участников переговоров, забрали после их завершения.
Теперь руководители делегаций представят разработанный проект президентам Украины и США.
Напомним, 23 ноября украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для корректировки мирного плана США. По словам президента Украины Владимира Зеленского, многое меняется, а команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.
Марко Рубио также сообщил, что это была очень продуктивная встреча. Руководитель украинской делегации Андрей Ермак рассказал, что встреча была очень хорошей.
По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, который принимал участие в консультациях, в текущей редакции план США уже отражает большинство украинских приоритетов.
Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.
По словам представителя украинского МИД Георгия Тихого, Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Он отметил, что особенно чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.