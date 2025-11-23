Ермак заявил о хорошем прогрессе по мирному плану: работа будет продолжена

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодняшняя встреча между США и Украиной в Женеве насчет мирного плана была "очень продуктивной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся к справедливому и прочному миру. Украинский народ заслуживает и хочет этого мира больше, чем когда либо", - сказал он журналистам.

Ермак подчеркнул, что Украина благодарна нашим большим друзьям - США, и ее президенту Дональду Трампу и его команде - за преданность делу мира.

Он отметил, что работа будет продолжена, и Украина также "будет привлекать наших европейских друзей".

К слову, сразу после общения с прессой Ермак в своем Telegram продублировал те же тезисы, но уточнил ряд моментов.

Он сказал, что сейчас завершилась первая сессия переговоров между делегациями Украины и США. Вскоре сегодня произойдет вторая встреча, "над которой мы продолжим работать над общими предложениями с привлечением наших европейских партнеров".

Но самое главное, Ермак написал, что окончательные решения будут принимать президенты Украины и США.