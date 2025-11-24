Жодних копій у руки. Кислиця розповів про секретність нової мирної угоди

Нагадаємо, 23 листопада українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану США. За словами президента України Володимира Зеленського, багато що змінюється, а команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.

Марко Рубіо також повідомив, що це була дуже продуктивна зустріч. Керівник української делегації Андрій Єрмак розповів, що зустріч була дуже хорошою.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, який брав участь у консультаціях, в поточній редакції план США уже відображає більшість українських пріоритетів.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Наразі у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.