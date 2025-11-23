ua en ru
Зеленский о переговорах в Женеве: многое меняется, команда Трампа нас слышит

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 22:10
Зеленский о переговорах в Женеве: многое меняется, команда Трампа нас слышит Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

По результатам первого дня переговоров в Женеве между делегациями Украины и США уже можно сказать, что многое меняется. Команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что делегация Украины провела ряд встреч с партнерами из Европы, а также с американцами. Было много переговоров, звонков, консультаций.

"Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были основательные разговоры. Многое меняется... Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать, и будут еще доклады от них. Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас", - написал он.

Зеленский добавил, что Украина не будет преградой к миру, поскольку она всегда стояла за мир. Украина рассчитывает, что результатом переговоров в Швейцарии будут правильные шаги.

"Первый приоритет - это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", - отметил он.

Президент также анонсировал "не менее активный день" на 24 ноября, намекая, что переговоры продолжатся.

"Интересы Украины защищаем. И сила нашей позиции - сила нашей государственной позиции, народной украинской позиции - в том, что это наша общая позиция", - резюмировал он.

Напомним, что в Женеве 23 ноября прошло обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Предварительно, по заявлениям представителей Украины и США, это была очень продуктивная встреча.

Между тем в СМИ уже появился отдельный план Европы и Украины. Документ базируется на плане Трампа, но имеет немало отличий от оригинала. Подробнее с ним можно ознакомиться - в материале РБК-Украина.

