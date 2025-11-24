ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Особенно чувствительные вопросы мирного плана обсудят Зеленский и Трамп, - МИД

Киев, Понедельник 24 ноября 2025 17:45
UA EN RU
Особенно чувствительные вопросы мирного плана обсудят Зеленский и Трамп, - МИД Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Планируется, что особенно чувствительные вопросы поднимут президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий подчеркнул, что Украине нужен реальный мир и гарантия, что агрессия больше никогда не повторится. При этом, по его словам, американская сторона слышит предложения Киева и воспринимает их. В частности, речь о предостережениях по конкретных пунктах мирного плана.

Спикер МИД не уточнил, какие именно пункты вызвали предостережения у украинских чиновников. Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались все пункты мирного плана.

"Дальнейшая работа еще будет. Обновленный рамочный текст уже существует, но продолжится работа над рядом пунктов, и особенно чувствительные будут вынесены на уровень президентов Украины и США. Очень хорошо, что делегация могла напрямую эти предостережения обсудить. И это был конструктивный, ориентированный на результат разговор", - подчеркнул Тихий.

Сокращение мирного плана

Напомним, мирный план США вызвал резонанс, поскольку он предусматривает выполнение ультимативных требований Кремля к Украине.

В частности, согласно плану, Россия должна получить всю Луганскую и Донецкую области.

По информации Financial Times, в результате переговоров украинских и американских чиновников в Женеве из мирного плана убрали девять пунктов - теперь их там 19.

Советник руководителя ОП Александр Бевз также написал о том, что некоторые пункты убрали, а некоторые - изменили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины