Ни одна страна-соседка РФ не должна отправлять миротворцев в Украину, - Минобороны Польши

В Польше считают, что страны, которые граничат с РФ, не должны отправлять своих военных в составе миротворческой миссии в Украину. Это может вызвать ненужные провокации и ухудшить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News , которое цитирует заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

По словам главы Минобороны Польши, отправка войск в Украину для стран-соседок РФ является опасной.

"Ни одна страна, которая граничит с Россией, не должна быть привлечена к такой стабилизационной миссии, поскольку это может легко привести к провокациям", - заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, министр уверен, что сообщения о запланированном создании франко-британской миротворческой миссии являются чистыми домыслами.

"По состоянию на сегодня ни одна коалиция стран не планирует отправлять войска в Украину", - заверил глава Минобороны Польши.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что польских миротворцев в Украине не будет. По его словам, страна и так сталкивается с риском гибридных атак.

"Польша однозначно не отправляет и не отправит войска в Украину, я хочу это четко заявить", - подчеркнул министр.

Зато, по его словам, у Польши есть другие, не менее важные, задачи. Среди этих задач - роль Польши как логистического хаба для Украины, а в будущем, возможно, и инфраструктурного хаба, если в стране будет обеспечен мир.