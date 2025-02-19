Ни одна страна-соседка РФ не должна отправлять миротворцев в Украину, - Минобороны Польши
В Польше считают, что страны, которые граничат с РФ, не должны отправлять своих военных в составе миротворческой миссии в Украину. Это может вызвать ненужные провокации и ухудшить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News, которое цитирует заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.
По словам главы Минобороны Польши, отправка войск в Украину для стран-соседок РФ является опасной.
"Ни одна страна, которая граничит с Россией, не должна быть привлечена к такой стабилизационной миссии, поскольку это может легко привести к провокациям", - заявил Владислав Косиняк-Камыш.
Кроме того, министр уверен, что сообщения о запланированном создании франко-британской миротворческой миссии являются чистыми домыслами.
"По состоянию на сегодня ни одна коалиция стран не планирует отправлять войска в Украину", - заверил глава Минобороны Польши.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что польских миротворцев в Украине не будет. По его словам, страна и так сталкивается с риском гибридных атак.
"Польша однозначно не отправляет и не отправит войска в Украину, я хочу это четко заявить", - подчеркнул министр.
Зато, по его словам, у Польши есть другие, не менее важные, задачи. Среди этих задач - роль Польши как логистического хаба для Украины, а в будущем, возможно, и инфраструктурного хаба, если в стране будет обеспечен мир.
Миротворческая миссия
Напомним, Польша не впервые заявляет, что не будет посылать своих миротворцев в Украину. Ранее, это подчеркивал премьер-министр Польши Дональд Туск. Однако, по его словам, Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.
Зато премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.
А парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине. Нидерланды могут развернуть миротворческие войска в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.