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Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину

Понедельник 17 февраля 2025 01:55
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Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что он готов и желает разместить войска страны в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Британский премьер отметил, что принял такое решение не легкомысленно, поскольку речь может идти о потенциальной "опасности" для военнослужащих Соединенного Королевства.

По его словам, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин", - сказал Стармер.

Британское издание отмечает, что это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".

Стармер прибыл на встречу европейских лидеров в Париже

Также сообщается, что Стармер прибыл на экстренный саммит с участием европейских лидеров в Париже в понедельник, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон инициировал такую встречу после того, как выяснилось, что европейские лидеры не были приглашены на первые мирные переговоры по Украине между США и Россией, а высокопоставленные члены администрации американского президента Дональда Трампа сообщили, что поддержка безопасности Европы со стороны Штатов будет сокращена.

"Давление" на союзников в Европе и "уникальная роль" Лондона

Как пишет The Telegraph, решение Стармера станет давлением на союзников, в частности на Германию, с целью публично поддержать идею об отправке европейских миротворческих сил в Украину.

Стармер также предположил, что Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года", - написал он в своей статье на Telegraph.

Также премьер Британии обратил внимание, что любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины "помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

"Конец этой войны, когда она наступит, не может просто стать временной паузой перед тем, как (российский диктатор Владимир) Путин снова атакует", - говорит Стармер.

Решение Стармера может быть связано с заявлениями США на Мюнхенской конференции

Как пишет Telegraph, источник, знакомый с мыслями сэра Кира, сказал, что его решение сделать соответствующие заявления перед встречей в Париже "было частично результатом заявлений США на Мюнхенской конференции по безопасности минувших выходных, когда представители администрации США дали понять, что Европе придется играть большую роль в собственной защите".

В своей статье на Telegraph британский премьер написал, что "эти решающие дни будут впереди определять будущую безопасность нашего континента".

"Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне... Это момент для всех нас, чтобы активизироваться - и Соединенное Королевство сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которые мы ценим, и потому, что это фундаментально для нашей собственной национальной безопасности", - отметил Стармер.

Также британское издание пишет, что он планирует обсудить любые договоренности, которые будут согласованы по итогам переговоров в Париже, с Трампом в Вашингтоне, где оба лидера должны встретиться до конца февраля.

Вопрос об отправке миротворцев в Украину

Напомним, дискуссии о возможном размещении миротворцев в Украине после прекращения огня в рамках договоренностей между Киевом и Москвой для предотвращения дальнейшей военной агрессии со стороны РФ продолжаются уже несколько месяцев.

Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, для сдерживания России нужна миллионная армия, а численность иностранного контингента будет зависеть от количества войск ВСУ. Добавим, вчера на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев, и добавил при этом, что главное - это вопрос вооружения.

Ранее глава Пентагона исключил участие войск США в такой миротворческой миссии, однако недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что это все же возможно. Добавим, Вашингтон настаивает на том, что Европа должна отправить миротворцев в Украину.

По данным издания Welt, в Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев Украине. 15 февраля The Associated Press писало о том, что Европа негласно разрабатывает план отправки миротворческих войск в Украину.

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