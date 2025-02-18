Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине

Нидерланды могут развернуть миротворческие войска в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. Парламент страны одобрил соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

В документе сказано, что парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие. Это не обязательно должно быть под эгидой НАТО из-за того, что министр обороны США уже заявил, что США или Альянс не видят своей роли в такой миротворческой миссии.

Как сообщает издание, Нижняя палата парламента Нидерландов просит, чтобы правительство заняло "конструктивную позицию" относительно участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Миротворческие войска в Украине

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину в составе миротворческих сил. Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.

Издание The Washington Post писало, что европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в составе миротворческой миссии. Такая численность потенциального военного контингента, по данным издания, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.