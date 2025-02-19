Жодна країна-сусідка РФ не повинна відправляти миротворців в Україну, - Міноборони Польщі
У Польщі вважають, що країни, які межують з РФ, не повинні відправляти своїх військових у складі миротворчої місії до України. Це може викликати непотрібні провокації й погіршити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News, яке цитує заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.
За словами глави Міноборони Польщі, відправка військ в Україну для країн-сусідок РФ є небезпечною.
"Жодна країна, яка межує з Росією, не повинна бути залучена до такої стабілізаційної місії, оскільки це може легко призвести до провокацій" - заявив Владислав Косиняк-Камиш.
Окрім того, міністр впевнений, що повідомлення про заплановане створення франко-британської миротворчої місії є чистими домислами.
"Станом на сьогодні жодна коаліція країн не планує відправляти війська в Україну", - запевнив глава Міноборони Польці.
Косиняк-Камиш наголосив, що польських миротворців в Україні не буде. За його словами, країна й так стикається з ризиком гібридних атак.
"Польща однозначно не відправляє і не відправить війська в Україну, я хочу це чітко заявити", - підкреслив міністр.
Натомість з його слів, у Польщі є інші, не менш важливі, завдання. Серед цих завдань - роль Польщі як логістичного хабу для України, а в майбутньому, можливо, й інфраструктурного хабу, якщо в країні буде забезпечено мир.
Миротворча місія
Нагадаємо, Польща не вперше заявляє, що не посилатиме своїх миротворців в Україну. Раніше, на цьому наголошував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Однак, за його словами, Варшава готова продовжити логістичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України.
Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.
А парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні. Нідерланди можуть розгорнути миротворчі війська в Україні у разі укладання мирної угоди з Росією.