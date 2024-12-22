Будет ли Польша отправлять миротворцев в Украину: ответ министра обороны

Пока Польша исключает возможность направления и пребывания ее военных на территории Украины. Хотя это решение может быть пересмотрено в будущем.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины", - сказал он. Министр считает, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО. "Мы рассматриваем дальнейшие шаги, когда этот этап наступит. На данном этапе мы не планируем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это невозможно без Украины за столом переговоров и это очень важно", - констатировал Косиняк-Камыш.