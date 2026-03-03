Сын Хаменеи стал верховным лидером Ирана: что о нем известно

В Иране новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи станет его сын Моджтаба Хаменеи.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило оппозиционное медиа Ирана Iran International .

Сообщается, что решение о назначении Моджтабы Хаменеи было принято Ассамблеей экспертов - органом, который по конституции отвечает за избрание верховного лидера страны.

При этом, по информации журналистов, на членов ассамблеи активно давил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Именно силовая структура настаивала на скорейшем определении преемника, чтобы избежать политической нестабильности после смерти Хаменеи.

Интересен тот факт, что пока никакой официальной информации об этом нет - официальные иранские источники об избрании не сообщают.

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи - один из сыновей Али Хаменеи и влиятельный шиитский духовный деятель. В течение многих лет его считали одной из ключевых фигур в кулуарах иранской политики, в частности из-за тесных связей с руководством КСИР.

Известно, что Моджтаба Хаменеи учился в школе Алави в Тегеране - учебном заведении, которое традиционно посещают дети высокопоставленных чиновников Исламской Республики.

Он женат на дочери Голам-Али Хаддад-Адель. Брак состоялся в то время, когда Моджтаба еще не был священнослужителем и только планировал поступить в семинарию в Кум.

Формальное религиозное образование он начал в 30 лет в семинарии Кума - самом известном шиитском духовном учебном заведении Ирана.

Влияние Моджтабы на политику стало заметным в середине 2000-х, хотя медиа редко это признают. Он оказался в центре внимания после противоречивых президентских выборов 2004 года, когда один из ведущих кандидатов, Мехди Карруби, в открытом письме к Али Хаменеи обвинил Моджтабу в скрытом вмешательстве в пользу Махмуда Ахмадинежада.

С 2010-х годов Моджтаба Хаменеи считается одной из самых влиятельных фигур в Исламской Республике.

Хотя он не занимал официальных государственных должностей, аналитики неоднократно называли его потенциальным преемником отца. Его возможное назначение ранее вызывало дискуссии в Иране, ведь передача власти от отца к сыну может выглядеть как превращение республиканской системы в фактическую политическую династию.

Как пишет агентство Reuters , Моджтаба считается сторонником жесткого консервативного лагеря Ирана, как и его отец, и публично поддерживал жесткую политику в отношении противников режима и внешних врагов.

В 2019 году США ввели против него санкции.