Жителей Тернополя просят немедленно закрыть окна и не выходить на улицу: что случилось

Что известно о ситуации в Тернополе после вражеской атаки

Согласно информации областной государственной (военной) администрации - по предварительной оперативной информации - содержание хлора в воздухе в Тернополе превышено в 6 раз.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркнули в ОВА.

Предупреждение Тернопольской ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Тем временем городской глава Сергей Надал рассказал, что "из-за атаки российских террористов есть попадания в жилые дома".

"Есть раненые и погибшие", - добавил чиновник.

Кроме того, он попросил всех жителей массива "Солнечный" закрыть окна, "пока еще продолжается тушение пожара".

"Сейчас определяется потребность в пленке, стройматериалах, поселении. Позже мы эту всю информацию дадим. Также сообщим, если будет нужна помощь. Сейчас на местах работают специальные службы", - подытожил глава Тернополя.

Несколько ранее Надал рассказал также, что "убийцы ударили по городу ракетами и шахедами". В результате вражеской атаки были повреждены здания и жилые дома.

В связи с ракетной атакой на Тернополь сообщалось, что "временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".

По состоянию на 09:52 19 ноября продолжался, в частности, разбор завалов в доме на улице Стуса, 8.

Несколько позже начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в комментарии насчет текущей ситуации в городе сообщил, что этот обстрел - большая трагедия для Тернополя.

"Мы являемся свидетелями не просто обстрела... Большая трагедия для нашего города Тернополя. Потому что враг целенаправленно, очевидно, целился в жилые дома... Вы сами видите, какие разрушения... И сейчас основная задача - спасти тех, кто может еще находиться под завалами", - поделился чиновник.

Он напомнил также, что рядом находится завод "Орион" (акционерное общество "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве средств радиосвязи и другой радиотехнической продукции специального назначения).

"Есть попадания также и в промышленные определенные там склады", - отметил Негода.

Учитывая это, он обратился к людям и попросил тернополян, которые находятся "в этой зоне", позакрывать окна.

"Потому что есть превышение токсичных материалов в воздухе. Это - для всех большая просьба. Это - обязательно", - подчеркнул глава ОГА.