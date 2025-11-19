Жителей Тернополя просят немедленно закрыть окна и не выходить на улицу: что случилось

После очередной массированной атаки РФ запада Украины, Тернопольская областная государственная (военная) администрация просит жителей и гостей Тернополя закрыть окна и по возможности - не выходить из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА в Facebook.
Согласно информации областной государственной (военной) администрации - по предварительной оперативной информации - содержание хлора в воздухе в Тернополе превышено в 6 раз.
"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркнули в ОВА.
Тем временем городской глава Сергей Надал рассказал, что "из-за атаки российских террористов есть попадания в жилые дома".
"Есть раненые и погибшие", - добавил чиновник.
Кроме того, он попросил всех жителей массива "Солнечный" закрыть окна, "пока еще продолжается тушение пожара".
"Сейчас определяется потребность в пленке, стройматериалах, поселении. Позже мы эту всю информацию дадим. Также сообщим, если будет нужна помощь. Сейчас на местах работают специальные службы", - подытожил глава Тернополя.
Несколько ранее Надал рассказал также, что "убийцы ударили по городу ракетами и шахедами". В результате вражеской атаки были повреждены здания и жилые дома.
В связи с ракетной атакой на Тернополь сообщалось, что "временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".
По состоянию на 09:52 19 ноября продолжался, в частности, разбор завалов в доме на улице Стуса, 8.
Несколько позже начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в комментарии насчет текущей ситуации в городе сообщил, что этот обстрел - большая трагедия для Тернополя.
"Мы являемся свидетелями не просто обстрела... Большая трагедия для нашего города Тернополя. Потому что враг целенаправленно, очевидно, целился в жилые дома... Вы сами видите, какие разрушения... И сейчас основная задача - спасти тех, кто может еще находиться под завалами", - поделился чиновник.
Он напомнил также, что рядом находится завод "Орион" (акционерное общество "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве средств радиосвязи и другой радиотехнической продукции специального назначения).
"Есть попадания также и в промышленные определенные там склады", - отметил Негода.
Учитывая это, он обратился к людям и попросил тернополян, которые находятся "в этой зоне", позакрывать окна.
"Потому что есть превышение токсичных материалов в воздухе. Это - для всех большая просьба. Это - обязательно", - подчеркнул глава ОГА.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 19 ноября российские оккупанты запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.
От атак врага погибли по меньшей мере девять гражданских, десятки людей получили ранения. Есть разрушения и повреждения.
Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 19 ноября РФ атаковала не только Тернополь, где было повреждено и частично разрушено несколько многоэтажных домов.
Россияне также атаковали энергетику в Ивано-Франковской области. Повреждения энергетического объекта и пожар фиксировались и во Львовской области, где взрывы прогремели ночью.
В Харькове по состоянию на утро было известно, что уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.