RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жителей Тернополя просят немедленно закрыть окна и не выходить на улицу: что случилось

Людей в Тернополе просят закрыть окна и по возможности - не выходить на улицу (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

После очередной массированной атаки РФ запада Украины, Тернопольская областная государственная (военная) администрация просит жителей и гостей Тернополя закрыть окна и по возможности - не выходить из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА в Facebook.

Что известно о ситуации в Тернополе после вражеской атаки

Согласно информации областной государственной (военной) администрации - по предварительной оперативной информации - содержание хлора в воздухе в Тернополе превышено в 6 раз.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркнули в ОВА.

Предупреждение Тернопольской ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Тем временем городской глава Сергей Надал рассказал, что "из-за атаки российских террористов есть попадания в жилые дома".

"Есть раненые и погибшие", - добавил чиновник.

Кроме того, он попросил всех жителей массива "Солнечный" закрыть окна, "пока еще продолжается тушение пожара".

"Сейчас определяется потребность в пленке, стройматериалах, поселении. Позже мы эту всю информацию дадим. Также сообщим, если будет нужна помощь. Сейчас на местах работают специальные службы", - подытожил глава Тернополя.

Несколько ранее Надал рассказал также, что "убийцы ударили по городу ракетами и шахедами". В результате вражеской атаки были повреждены здания и жилые дома.

В связи с ракетной атакой на Тернополь сообщалось, что "временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".

По состоянию на 09:52 19 ноября продолжался, в частности, разбор завалов в доме на улице Стуса, 8.

Несколько позже начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в комментарии насчет текущей ситуации в городе сообщил, что этот обстрел - большая трагедия для Тернополя.

"Мы являемся свидетелями не просто обстрела... Большая трагедия для нашего города Тернополя. Потому что враг целенаправленно, очевидно, целился в жилые дома... Вы сами видите, какие разрушения... И сейчас основная задача - спасти тех, кто может еще находиться под завалами", - поделился чиновник.

Он напомнил также, что рядом находится завод "Орион" (акционерное общество "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве средств радиосвязи и другой радиотехнической продукции специального назначения).

"Есть попадания также и в промышленные определенные там склады", - отметил Негода.

Учитывая это, он обратился к людям и попросил тернополян, которые находятся "в этой зоне", позакрывать окна.

"Потому что есть превышение токсичных материалов в воздухе. Это - для всех большая просьба. Это - обязательно", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 19 ноября российские оккупанты запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

От атак врага погибли по меньшей мере девять гражданских, десятки людей получили ранения. Есть разрушения и повреждения.

Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 19 ноября РФ атаковала не только Тернополь, где было повреждено и частично разрушено несколько многоэтажных домов.

Россияне также атаковали энергетику в Ивано-Франковской области. Повреждения энергетического объекта и пожар фиксировались и во Львовской области, где взрывы прогремели ночью.

В Харькове по состоянию на утро было известно, что уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольТернопольская областьякістьСоветыАтака дроновОкнаРакетная атака