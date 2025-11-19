В Харькове уже 46 пострадавших после ночной атаки дронов: среди них двое детей
В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября снова возросло количество пострадавших. По состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
По словам Синегубова, ночью российские оккупанты атаковали Слободской и Основянский районы Харькова, применив 19 беспилотников типа "Герань-2" (копия иранского "Шахеда"). В результате удара врага по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 46 человек - среди них двое детей, 9 и 13 лет.
Кроме этого, вражеской атакой поврежден 31 автомобиль, два троллейбуса и ряд объектов жилья и инфраструктуры:
- 16 многоквартирных домов;
- гаражный кооператив;
- подстанция экстренной медицинской помощи;
- супермаркет;
- нежилое здание;
- административное здание;
- школа.
Напомним, что в ночь на 19 ноября Россия нанесла по Харькову массированный удар ударными дронами. Враг атаковал Слободской и Основянский районы города.
В результате удара было повреждено много гражданских домов, также власти сообщили о существенных разрушениях здания супермаркета "Сильпо". По состоянию на 07:20 19 ноября было известно о 36 пострадавших в результате российской атаки на город.