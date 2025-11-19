Удар РФ по Тернополю: появилось видео с места разрушенной многоэтажки

Российские войска в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Тернополю. Враг, в частности, попал в многоэтажку, где сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Тернополя Сергея Надала.

"Службы работают на местах попаданий. Поврежденные дома находятся на нескольких улицах. Продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - рассказал Надал.

Как сообщил мэр, в городе повреждены несколько домов. Продолжается спасательная операция.

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю. Город атаковали вражеские дроны и ракеты.

Утром стало известно, что в Тернополе повреждены дома, есть пострадавшие.

В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в Тернополе разрушен многоэтажный дом.

Тернопольская ОВА подтвердила, что в Тернополе есть попадания в жилые дома. Также городские власти сообщили об осложнении движения общественного транспорта.

Кроме того, этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.

Также комбинированному удару подвергся Львов.