Удар РФ по Тернополю: появилось видео с места разрушенной многоэтажки
Российские войска в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Тернополю. Враг, в частности, попал в многоэтажку, где сейчас продолжается спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Тернополя Сергея Надала.
Как сообщил мэр, в городе повреждены несколько домов. Продолжается спасательная операция.
"Службы работают на местах попаданий. Поврежденные дома находятся на нескольких улицах. Продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - рассказал Надал.
Удар по Тернополю
Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю. Город атаковали вражеские дроны и ракеты.
Утром стало известно, что в Тернополе повреждены дома, есть пострадавшие.
В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в Тернополе разрушен многоэтажный дом.
Тернопольская ОВА подтвердила, что в Тернополе есть попадания в жилые дома. Также городские власти сообщили об осложнении движения общественного транспорта.
Кроме того, этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.
Также комбинированному удару подвергся Львов.