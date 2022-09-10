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З'явилося перше фото зі звільненого Ізюму Харківської області

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Харків, Субота 10 вересня 2022 18:53
З'явилося перше фото зі звільненого Ізюму Харківської області Фото: ЗСУ звільнили Ізюм Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

З'явилося перше фото зі звільненого Ізюму Харківської області

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".

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