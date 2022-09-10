З'явилося перше фото зі звільненого Ізюму Харківської області
Фото: ЗСУ звільнили Ізюм Харківської області (Getty Images)
Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".
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