З'явилося перше фото зі звільненого Ізюму Харківської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".

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