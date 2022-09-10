Звільняють Україну від себе. В ОП висміяли версію РФ з "перекиданням" сил на сході
Втеча росіян з окупованих населених пунктів є головною метою "спецоперації" - вони звільняють Україну від своєї присутності.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, деокупація населених пунктів, яка відбувається зараз у Херсонській та Харківській областях, шокує російську сторону і послаблює їхню впевненість у безкарності.
"Нарешті російська "спеціальна військова операція" повертається до спочатку заявленої мети, яку не всі відразу зрозуміли - російська армія активно звільняє українські території від своєї ж присутності. На жаль, залишаючи на цих територіях традиційні мітки "русского мира" - зруйновані села, розграбовані будинки, свої брудні "місця масового лежання", - заявив Подоляк.
Він також підкреслив, що очікує нової операції зі згортання і оперативного перекидання особового складу росіян, "якщо вони встигнуть".
"На цей раз в місця постійної дислокації - в Бурятію, Тиву і на Далекий Схід", - резюмував Подоляк.
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило, що нібито для досягнення цілей "спецоперації" було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.
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