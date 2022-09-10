ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області

Новость на русском →
Росія, Субота 10 вересня 2022 17:17
У Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області Фото: у Міноборони РФ назвали "перекиданням" відступ російських військ з Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ заявило, що для досягнення мети "спецоперації" було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої "ДНР".

"Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в Міноборони РФ.

Звільнення Балаклії

ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.

Виведення військ РФ з Ізюму

Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".

Нагадаємо, раніше в РФ також знайшли виправдання для відходу військ з острова Зміїний. Так, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Тоді пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі