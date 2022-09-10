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Ідуть бої. Що відбувається в окупованому Лимані зараз

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Донбас, Субота 10 вересня 2022 18:21
Ідуть бої. Що відбувається в окупованому Лимані зараз Фото: що відбувається в окупованому Лимані зараз (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Лимані Донецької області зараз тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лиману Олександра Журавльова, пише "Суспільне".

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", - зазначив він.

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Як повідомлялось, українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області 30 травня.

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