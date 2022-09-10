Ідуть бої. Що відбувається в окупованому Лимані зараз
Фото: що відбувається в окупованому Лимані зараз (Getty Images)
У тимчасово окупованому Лимані Донецької області зараз тривають бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лиману Олександра Журавльова, пише "Суспільне".
"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", - зазначив він.
5 фактів про контрнаступ ЗСУ на сьогодні
- ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.
- окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".
- Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів 10 вересня. ЗСУ взяли місто під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.
- українські військові вже перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки що не розголошуються.
- на півдні ЗСУ просунулися від двох до кількох десятків кілометрів. У Херсоні знову лунають вибухи.
Як повідомлялось, українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області 30 травня.
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