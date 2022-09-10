Ідуть бої. Що відбувається в окупованому Лимані зараз

У тимчасово окупованому Лимані Донецької області зараз тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лиману Олександра Журавльова, пише " Суспільне ".

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", - зазначив він.

Як повідомлялось, українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області 30 травня.

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