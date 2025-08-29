ua en ru
Новые детали трансферов Ваната в "Жирону" и Судакова в "Бенфику": суммы, условия и даже номера

Пятница 29 августа 2025 13:37
Новые детали трансферов Ваната в "Жирону" и Судакова в "Бенфику": суммы, условия и даже номера Ванат уже перешел в "Жирону", утверждает Фабрицио Романо (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" согласовал переход Георгия Судакова в португальскую "Бенфику", а нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат переходит в испанскую "Жирону". Трансферы уже состоялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Судаков переходит в "Бенфику"

"Шахтер" и "Бенфика" в ночь на 29 августа, сразу после победного матча "горняков" за выход в Лигу конференций, достигли договоренности по трансферу полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

По данным Романо, сумма сделки составит 27 млн евро фиксированной платы. Кроме того, предусмотрено 5 млн евро в виде бонусов, а также процент от последующей продажи игрока - 20%.

Судаков, который получит в "Бенфике" культовый номер 10, сегодня отправится в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Добавим, что по информации СМИ, Судаков не вылетел с "Шахтером" из Женевы. Очевидно, футболист сразу направился в Лиссабон.

Воспитанник "горняков" сыграл 146 матчей за первую команду, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач. В частности, в текущем сезоне Георгий провел 10 матчей и отметился одним ассистом.

Ванат стал игроком "Жироны"

Другая резонансная сделка касается нападающего "Динамо" Владислава Ваната. Испанская "Жирона", которая в прошлом сезоне не слишком успешно выступила в Ла Лиге, воспользовалась клаусулой, прописанной в контракте игрока.

По информации инсайдера, "Жирона" выплатила киевскому "Динамо" 20 млн евро за Ваната. Этот трансфер открывает для 22-летнего форварда новые возможности в одном из сильнейших чемпионатов мира.

Интересно, что по информации СМИ, изначально испанский клуб предлагал за нападающего сборной Украины лишь 10 млн евро, однако позже стороны якобы сошлись на компромиссной сумме в 15 млн евро плюс значительный процент от дальнейшей продажи игрока.

Однако президент "Динамо" Игорь Суркис настаивал на полном использовании клаусулы в 20 млн евро.

В текущем сезоне Ванат провел за "Динамо" 7 матчей во всех турнирах. Всего на поле он провел 484 минуты, за которые отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, в составе "Жироны" уже выступают два украинца - вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. А за "Бенфику" играет Анатолий Трубин.

Ранее мы писали больше о последних днях трансферного окна и какие перспективы ждут украинских футболистов.

Читайте также, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

