Жеребьевка Лиги чемпионов: топ-соперники для Забарного, Лунина и Зинченко
УЕФА провел жеребьевку основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26. Новый сезон станет первым за два десятилетия без участников из Украины.
О результатах жеребьевки - сообщает РБК-Украина.
Первый сезон без украинских клубов за 20 лет
Действующий чемпион УПЛ "Динамо" не смог пробиться в групповой этап - киевляне вылетели в третьем квалификационном раунде от кипрского "Пафоса" и теперь борются за выход в Лигу Европы.
Формат турнира
В главном клубном евротурнире сыграют 36 команд. Каждая из них проведет восемь матчей против разных соперников - четыре дома и четыре на выезде.
По итогам основного раунда восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды с 9-го по 16-е места попадут в стыковые матчи как сеяные, а коллективы с 17-го по 24-е - как несеяные.
Кто сыграет против украинских легионеров
В жеребьевке оказались сразу девять клубов, за которые выступают украинские футболисты.
- ПСЖ (Франция): "Бавария", "Барселона", "Аталанта", "Байер", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Ньюкасл", "Атлетик"
- Реал (Испания): "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ювентус", "Бенфика", "Марсель", "Олимпиакос", "Монако", "Кайрат"
- Челси (Англия): "Барселона", "Бавария", "Бенфика", "Аталанта", "Аякс", "Наполи", "Пафос", "Карабах"
- Арсенал (Англия): "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Брюгге", "Олимпиакос", "Славия", "Кайрат", "Атлетик"
- Бенфика (Португалия): "Реал", "Челси", "Байер", "Ювентус", "Наполи", "Аякс", "Карабах", "Ньюкасл"
- Вильярреал (Испания): "Манчестер Сити", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Байер", "Аякс", "Тоттенхэм", "Копенгаген", "Пафос"
- Олимпиакос (Греция): "Реал", "Барселона", "Байер", "Арсенал", ПСВ, "Аякс", "Пафос", "Кайрат"
- Славия (Чехия): "Барселона", "Интер", "Арсенал", "Аталанта", "Буде-Глимт", "Тоттенхэм", "Атлетик", "Пафос"
- Карабах (Азербайджан): "Челси", "Ливерпуль", "Айнтрахт", "Бенфика", "Аякс", "Наполи", "Копенгаген", "Атлетик"
Календарь основного раунда Лиги чемпионов-2025/26
- 1-й тур: 16-18 сентября 2025 года
- 2-й тур: 30 сентября - 1 октября 2025 года
- 3-й тур: 21-22 октября 2025 года
- 4-й тур: 4-5 ноября 2025 года
- 5-й тур: 25-26 ноября 2025 года
- 6-й тур: 9-10 декабря 2025 года
- 7-й тур: 20-21 января 2026 года
- 8-й тур: 28 января 2026 года
Расписание матчей УЕФА объявит в субботу, 30 августа.
