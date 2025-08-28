ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жеребьевка Лиги чемпионов: топ-соперники для Забарного, Лунина и Зинченко

Четверг 28 августа 2025 20:17
UA EN RU
Жеребьевка Лиги чемпионов: топ-соперники для Забарного, Лунина и Зинченко Илья Забарный (фото: instagram.com/psg)
Автор: Екатерина Урсатий

УЕФА провел жеребьевку основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26. Новый сезон станет первым за два десятилетия без участников из Украины.

О результатах жеребьевки - сообщает РБК-Украина.

Первый сезон без украинских клубов за 20 лет

Действующий чемпион УПЛ "Динамо" не смог пробиться в групповой этап - киевляне вылетели в третьем квалификационном раунде от кипрского "Пафоса" и теперь борются за выход в Лигу Европы.

Формат турнира

В главном клубном евротурнире сыграют 36 команд. Каждая из них проведет восемь матчей против разных соперников - четыре дома и четыре на выезде.

По итогам основного раунда восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды с 9-го по 16-е места попадут в стыковые матчи как сеяные, а коллективы с 17-го по 24-е - как несеяные.

Кто сыграет против украинских легионеров

В жеребьевке оказались сразу девять клубов, за которые выступают украинские футболисты.

  • ПСЖ (Франция): "Бавария", "Барселона", "Аталанта", "Байер", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Ньюкасл", "Атлетик"
  • Реал (Испания): "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ювентус", "Бенфика", "Марсель", "Олимпиакос", "Монако", "Кайрат"
  • Челси (Англия): "Барселона", "Бавария", "Бенфика", "Аталанта", "Аякс", "Наполи", "Пафос", "Карабах"
  • Арсенал (Англия): "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Брюгге", "Олимпиакос", "Славия", "Кайрат", "Атлетик"
  • Бенфика (Португалия): "Реал", "Челси", "Байер", "Ювентус", "Наполи", "Аякс", "Карабах", "Ньюкасл"
  • Вильярреал (Испания): "Манчестер Сити", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Байер", "Аякс", "Тоттенхэм", "Копенгаген", "Пафос"
  • Олимпиакос (Греция): "Реал", "Барселона", "Байер", "Арсенал", ПСВ, "Аякс", "Пафос", "Кайрат"
  • Славия (Чехия): "Барселона", "Интер", "Арсенал", "Аталанта", "Буде-Глимт", "Тоттенхэм", "Атлетик", "Пафос"
  • Карабах (Азербайджан): "Челси", "Ливерпуль", "Айнтрахт", "Бенфика", "Аякс", "Наполи", "Копенгаген", "Атлетик"

Календарь основного раунда Лиги чемпионов-2025/26

  • 1-й тур: 16-18 сентября 2025 года
  • 2-й тур: 30 сентября - 1 октября 2025 года
  • 3-й тур: 21-22 октября 2025 года
  • 4-й тур: 4-5 ноября 2025 года
  • 5-й тур: 25-26 ноября 2025 года
  • 6-й тур: 9-10 декабря 2025 года
  • 7-й тур: 20-21 января 2026 года
  • 8-й тур: 28 января 2026 года

Расписание матчей УЕФА объявит в субботу, 30 августа.

Ранее мы писали, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после позорной недели в еврокубках.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Футбол
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы