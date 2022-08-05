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Зернові коридори, скандал з Amnesty International та конфлікти у світі: головне за тиждень

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П'ятниця 05 серпня 2022 19:00
Зернові коридори, скандал з Amnesty International та конфлікти у світі: головне за тиждень Фото: військові НАТО у Косово (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Перші кораблі з українським продовольством вийшли в море "зерновим коридором". В Amnesty International випустили скандальний звіт про війну в Україні. Знову загострилися конфлікти в Нагірному Карабаху та Косово, а Китай розпочав масштабні військові навчання після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань.

РБК-Україна зібрало головні новини минулого тижня у матеріалі нижче.

Ескалація на кордоні Сербії та Косово

З 1 серпня в Косово планувалося запровадження правила щодо заміни сербських паспортів та автомобільних номерів. Напередодні ввечері на знак протесту на півночі Косово місцеві серби перекрили дороги, а сербський президент Олександр Вучич заявив, що Косово готується опівночі напасти на сербів.

Через загрозу заворушень було задіяно косовський спецназ і миротворців НАТО місії KFOR. Для врегулювання ситуації уряд Косово відклав на місяць відміну сербських паспортів за умови, що барикади на кордоні приберуть уже 1 серпня.

Українські військові брали участь у міжнародній миротворчій місії KFOR. 1 серпня стало відомо, що Україна відкликає 40 своїх миротворців із Косово на підставі указу президента про посилення національної армії для протистояння російській агресії.

Експорт зерна з України відновлено

Перше судно з українським продовольством вийшло із Одеського порту 1 серпня. Корабель пройшов "зерновим коридором" до Стамбулу, де представники Координаційного центру провели інспекцію. Далі судно йде до Лівану.

У п'ятницю ще три кораблі з понад 50 тисяч тонн кукурудзи вирушили з порту "Чорноморськ" та з Одеси. Спільним караваном вони пройдуть безпечним маршрутом до Туреччини на перевірку і потім - до портів призначення.

У Києві заборонили роботу громадського транспорту під час тривоги

З 1 серпня у столиці змінили роботу наземного комунального та приватного громадського транспорту.

При оголошенні повітряної тривоги тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутки повинні зупиняти рух у безпечному місці (зупинка чи "кишеня" на дорозі). Пасажирам необхідно вийти із салону та пройти в укриття. Як пояснили у КМДА, після скасування тривоги повторно платити за проїзд не доведеться.

Нова військова допомога

Цього тижня в Україну прибули додаткові 4 ракетні установки HIMARS для завдання високоточних ударів. Також на озброєння ЗСУ надійшли далекобійні системи залпового вогню MARS II із Німеччини.

У США оголосили про надання чергового пакету оборонної підтримки на 550 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси для ракетних систем HIMARS та 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії.

Візит Пелосі на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань 2-3 серпня всупереч загрозам Китаю збити американський літак. Вона зустрілася з президентом острова Цай Інвень, щоб підтвердити відданість США підтримці Тайваню.

На тлі візиту Пелосі КНР розпочала масштабні військові навчання у Тайванській протоці. Також Китай запровадив заборону на імпорт продуктів з Тайваню. У МЗС КНР заявили, що приїзд Пелосі на Тайвань є грубим втручанням США у внутрішні справи Китаю, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин.

Загострення у Нагірному Карабаху

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією загострився 3 серпня. На території невизнаного Нагірного Карабаху стався обстріл із жертвами серед військових.

У міноборони Азербайджану повідомили, що стрілянину по позиціях їхньої армії вели з території, де знаходяться російські миротворці. В результаті одна людина загинула. У свою чергу в МЗС Вірменії звинуватили Баку в порушенні режиму тиші і також заявили про поранених та вбитих.

У невизнаній республіці оголосили часткову мобілізацію, а Азербайджан провів операцію "Відплата", під час якої взяли під контроль низку висот уздовж карабахського хребта Малого Кавказу.

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів

Українські військові вибили окупантів із села Мазанівка у Слов'янському районі Донецької області, звільнили Дмитрівку та Дібрівне Ізюмського району Харківської області. 4 серпня ЗСУ вдалося зміцнити свої позиції і просунуться вглиб оборони армії РФ у цих районах.

На Херсонщині наші військові звільнили вже 53 населені пункти. Цього тижня вдалося деокупувати ще 7 населених пунктів Херсонщини.

Скандал з Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про війну в Україні, в якому сказано, що ЗСУ нібито ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують свої бази та озброєння у школах та лікарнях.

Цей звіт викликав хвилю різкої критики в Україні:

  • Президент Володимир Зеленський дорікнув Amnesty International за "аморальну вибірковість" і спробу перекласти відповідальність за військові злочини з агресора на жертву.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що матеріал організації свідчить про "втрату адекватності".
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Amnesty International створюють фальшивий баланс між злочинцем і жертвою замість того, щоб зайнятися донесенням правди про військові злочини Росії.

Миколаїв закривають на вихідні

Посилена комендантська година у місті триватиме з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня. Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаїв повністю закриють до понеділка.

Громадський транспорт не працюватиме. Переміщатися містом можна буде лише зі спецперепусткою. При цьому дозволяється вигулювати собак та гуляти з дітьми у дворі, але із собою необхідно мати документи.

Обстріли міст

Окупанти масово обстрілюють Миколаїв. У п'ятницю від ракетної атаки в Корабельному районі постраждали 22 особи. Вогонь по Миколаєву вели з боку Херсона. Раніше ракети С-300 зруйнували супермаркет, приміщення аптеки та кількох магазинів, кінно-спортивну школу.

1 серпня в Салтівському районі Харкова снаряд влучив у зупинку транспорту, було поранено 1 особу. З РСЗВ "Смерч" у ніч проти 5 серпня обстріляли Індустріальний, Салтівський, Шевченківський райони. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, ринок, дитячі майданчики. 4 особи госпіталізували із пораненнями.

Армія РФ завдала ракетного удару 4 серпня по околицях одного з районів Запоріжжя. Постраждала багатоповерхівка та приватні будинки. У Новоіванівці Запорізької області зруйновано школу, лікарню, житлові будинки та фермерське господарство, згоріло 7 тисяч тонн зерна. Ворог влаштовує провокації та обстрілює високовольтні лінії біля Запорізької АЕС в Енергодарі.

На Дніпропетровщині окупанти обстрілюють Нікополь, Синельниківський, Криворізький райони. Пошкоджено житлові будинки, ЛЕП, понад 100 сонячних панелей. У Зеленодольській громаді внаслідок атаки касетними снарядами з "Ураганів" загинула жінка, а чоловік отримав поранення.

Внаслідок ракетної атаки на Львівщині постраждала військова частина у Червоноградському районі, було знищено зенітно-ракетний комплекс. При цьому Повітряні сили ЗСУ збили 6 із 8 ракет, випущених у напрямку Львівщини.

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