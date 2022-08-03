Україна відкликає своїх миротворців із Косово

Україна відкликає своїх громадян з Косово, які брали участь у миротворчій місії. Мова йде про KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО).

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

"Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців", - йдеться у документі.

У відомстві зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України.

Підстава - указ президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки".

"Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR", - уточнили у Командуванні об'єднаних сил.

Зазначимо, що в березні президент Володимир Зеленський відкликав всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що 31 липня 2022 року загострилася ситуація в Північному Косово. Місцеві серби перекрили дороги на знак протесту проти нових правил, а сербський президент Олександр Вучич заявив про нібито плани Приштини напасти на сербів.

Детальніше як розвивалася ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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