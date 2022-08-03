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Обстріли і мобілізація. Конфлікт між Баку та Єреваном знову загострився: що відомо

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Степанакерт, Середа 03 серпня 2022 18:24
Обстріли і мобілізація. Конфлікт між Баку та Єреваном знову загострився: що відомо Фото: конфлікт навколо Нагірного Карабаху знову загострився (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Сьогодні, 3 серпня, на території невизнаної республіки знову стався обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану.

За даними відомства, сьогодні зранку члени незаконних формувань обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району. Стрілянина велася з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії. Відомо про одного загиблого солдата.

Водночас в Нагірному Карабасі звинуватили Баку в порушенні режиму припинення вогню і заявили, що це нібито азербайджанські солдати вели обстріл з гранатометів і безпілотників. При цьому повідомляється, що сім вірменських військових отримали поранення, є загиблі.

Крім того, "глава" республіки Араїк Арутюнян оголосив часткову мобілізацію.

У мережі публікують кадри нібито обстрілу Азербайджаном вірменських позицій в Лачинському коридорі.

Оновлено о 18:30

У Міноборони Азербайджану повідомили, що провели операцію "Відплата". Військові взяли під контроль ряд висот уздовж карабаського хребта Малого Кавказу.

При цьому азербайджанська армія знищила кілька позицій і завдала удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Верхній Оратаг. Було знищено живу силу, кілька гаубиць Д-30 і боєприпаси.

Азербайджан стверджує, що операцію проведено у відповідь на загибель військовослужбовця внаслідок обстрілу з вірменської сторони.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Росія порушила обіцянку забезпечити вихід Вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.

Пізніше, 16 липня, глави МЗС Вірменії та Азербайджану в Тбілісі провели переговори. Це була перша двостороння зустріч сторін.

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