Обстріли і мобілізація. Конфлікт між Баку та Єреваном знову загострився: що відомо

За даними відомства, сьогодні зранку члени незаконних формувань обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району. Стрілянина велася з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії. Відомо про одного загиблого солдата.

Водночас в Нагірному Карабасі звинуватили Баку в порушенні режиму припинення вогню і заявили, що це нібито азербайджанські солдати вели обстріл з гранатометів і безпілотників. При цьому повідомляється, що сім вірменських військових отримали поранення, є загиблі.

Крім того, "глава" республіки Араїк Арутюнян оголосив часткову мобілізацію.

У мережі публікують кадри нібито обстрілу Азербайджаном вірменських позицій в Лачинському коридорі.

Azerbaijan strikes Armenian positions in the Lachin corridor, the heart of the contested #NagornoKarabakh region.



Casualties are reported, but yet to be confirmed. pic.twitter.com/gpbspre4vb