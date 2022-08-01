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Чи доведеться платити двічі? З'явилося важливе уточнення про роботу транспорту у Києві при тривозі

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 17:30
Чи доведеться платити двічі? З'явилося важливе уточнення про роботу транспорту у Києві при тривозі Фото: транспорт у Києві не працюватиме під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Киянам не доведеться платити двічі за проїзд після відбою повітряної тривоги, під час якої транспорт в Києві не буде працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишень", - йдеться в повідомленні.

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин.

"Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - додали в міській адміністрації.

Про нововведення та правила роботи транспорту, магазинів та ТРЦ Києва під час тривоги, а також карта укриттів - у матеріалі РБК-Україна.

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