Чи доведеться платити двічі? З'явилося важливе уточнення про роботу транспорту у Києві при тривозі
Киянам не доведеться платити двічі за проїзд після відбою повітряної тривоги, під час якої транспорт в Києві не буде працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишень", - йдеться в повідомленні.
Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин.
"Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - додали в міській адміністрації.
Про нововведення та правила роботи транспорту, магазинів та ТРЦ Києва під час тривоги, а також карта укриттів - у матеріалі РБК-Україна.
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