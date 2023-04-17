Зерновая проблема. Почему в Европе ставят на паузу импорт украинского продовольствия

Импорт зерна из Украины запретили уже несколько европейских стран. Этому предшествовали протесты местных аграриев, недовольных снижением цен сельхозпродукции на внутреннем рынке. В Еврокомиссии раскритиковали такой шаг и готовят предложения для урегулирования зерновой проблемы.

Подробнее о ситуации с ограничением поставок украинского зерна – в материале РБК-Украина ниже.

Польша

Польские фермеры вышли на протесты в конце марта с требованием вернуть пошлины на украинское зерно или вовсе запретить ввоз сельхозпродукции из Украины.

Руководители аграрных объединений страны объяснили свою позицию тем, что избыток украинского зерна привел к резкому снижению закупочных цен у местных производителей.

Фермеры угрожали заблокировать пограничные пункты пропуска и даже заявляли о том, что готовы сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского 5 апреля.

На фоне зернового кризиса министр сельского хозяйства Польши ушел в отставку, а в правительстве заявили, что вводят ограничения на импорт из Украины, а для фермеров готовят программу субсидий.

Будучи в Варшаве, Владимир Зеленский обсудил зерновую проблему с премьером Матеушем Моравецким и сообщил, что в ближайшее время решение вопроса будет найдено.

14 апреля руководители аграрных ведомств Польши и Украины провели переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность о приостановке экспорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до 1 июля 2023, при этом транзит через Польшу в другие страны должен был продолжится.

Однако на следующий день польское правительство приняло решение полностью прекратить ввоз зерна и десятков видов другого продовольствия из Украины, включая и транзит через страну.

Глава комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель заявил, что запрет на ввоз зерна не направлен против Украины, но был необходим для защиты польских производителей.

В министерстве иностранных дел Польши сообщили, что одной из причин запрета на ввоз зерна были технические проблемы. В частности, украинскую сторону просили контролировать процесс опечатки перевозок компаниями-экспортерами. "Был ряд технических проблем, которые позже привели к недобросовестному поведению и с польской стороны", - рассказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Отметим, 17 апреля в Варшаве запланированы переговоры по зерновому кризису с участием министра агрополитики Украины Николая Сольского и вице-премьера Юлии Свириденко.

Венгрия

Венгрия ограничила ввоз украинской сельхозпродукции вслед за Польшей. Временный запрет ввели с 16 апреля до 30 июня 2023 на импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Такой шаг в правительстве объяснили отсутствием значимых мер в поддержку местных производителей со стороны ЕС, и если они не будут предприняты, Венгрия продлит ограничения.

По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, статус-кво в импорте агропродукции из Украины нанесет серьезный ущерб местным фермерам. Но ситуацию может изменить введение новых правил регулирования на уровне Евросоюза, в т.ч. пересмотр вопроса отмены импортных пошлин на украинскую продукцию.

После переговоров с главой Минагрополитики Украины Николаем Сольским венгерский министр заявил, что транзит для украинской агропродукции через Венгрию будет сохраняться и в дальнейшем.

Болгария

В Болгарии обсуждают возможное введение запрета на импорт зерновых из Украины после решений Польши и Венгрии, с целью защитить интересы местных аграриев.

В министерстве сельского хозяйства Болгарии отмечают, что с введением ограничений другими странами есть риск накопления больших объемов зерновых на внутреннем рынке, если не будут приняты соответствующие меры.

София обращалась в Брюссель с запросом по зерновой проблеме еще осенью прошлого года. На 18 апреля планируются переговоры министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева с президентом Руменом Радевым относительно сложившейся ситуации.

Словакия

Словакия стала еще одной страной, которая временно приостановит ввоз украинской агропродукции.

Правительство страны с 17 апреля запретило ввоз из Украины зерна, кукурузы, вина, сахара, фруктов и овощей. Однако транзит украинского продовольствия через Словакию продолжится.

Кроме того, 14 апреля в министерстве сельского хозяйства Словакии сообщили, что вводят запрет на продажу и переработку пшеницы из Украины, поскольк у в одном из контрольных образцов был найден пестицид, запрещенный в ЕС.

В ведомстве отметили, что соберут пробы всего зерна и муки из Украины, которые уже хранятся в Словакии, и проинформируют о ситуации министров сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки", Румынии и Болгарии на совместной встрече.

Румыния

Румынские фермеры также протестуют из-за импорта украинской аграрной продукции. В протестах уже приняло участие более 10 тыс. аграриев и более 3,5 тыс. единиц сельхозтехники.

Альянс сельского хозяйства и сотрудничества (ААС) Румынии намерен начать масштабную акцию протеста по всей стране с 7 июня, если правительство не запретит ввоз и транзит украинского зерна с 15 июня 2023 по 15 марта 2024 года.

В ААС отмечают, что румынским фермерам уже нанесен значительный ущерб переизбытком зерна на рынке. В сообщении говорится, что этом году большинство аграриев будут вынуждены закрыть свои фермы из-за высоких затрат на выращивание продукции.

Позиция Украины

На фоне усугубления зерновой проблемы руководитель Минагрополитики Украины Николай Сольский анонсировал переговоры на этой неделе со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту украинской агропродукции.

Возобновление транзита зерна через Польшу будет обсуждаться на переговорах 17 апреля.

"Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита, потому что это достаточно важно и это то, что должно быть сделано безоговорочно, а потом мы поговорим о других вещах", - сказал Николай Сольский.

Запрет на импорт украинской агропродукции приведет к значительным потерям для Украины. Ситуация ухудшится если к эмбарго добавится запрет на транзит с фактической остановкой "Путей солидарности" (коридоры для аграрного экспорта/импорта между Украиной и граничащими с ней странами ЕС: Польшей, Румынией, Болгарией, Словакией, Венгрией, - ред.).

Как заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, на две страны, которые уже ввели эмбарго (Польша и Венгрия), в первом квартале 2023 приходилось 14% аграрного экспорта Украины.

По словам Гетманцева, потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других пограничных стран, в первую очередь Румынии, которая в 2022 году стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта агропродукции.

Глава профильного комитета ВР считает, что торговые споры следует решать "с учетом духа стратегического партнерства и существующих договоренностей, прежде всего, на уровне ЕС (ЗСТ, обнуление квот и тарифов до середины 2024, транспортный безвиз, "Пути солидарности")".

Он отметил, что компромисс может быть найден путем взаимных уступок и при поддержке ЕС, а для Украины сложившаяся ситуация является важным сигналом, что после войны нужно увеличивать объемы аграрной переработки в растениеводстве и животноводстве "превращаясь из житницы в продовольственную фабрику Европы и всего мира".

Что говорят в ЕС

В Еврокомиссии сообщили, что считают неприемлемыми односторонние решения Польши и Венгрии, поскольку "торговая политика является исключительной компетенцией ЕС".

Представители стран Евросоюза намерены обсудить на этой неделе запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины, а также планы Болгарии и Словакии присоединится к зерновому эмбарго.

Чиновники ЕС ожидают пояснений от стран, уже объявивших об эмбарго зерна, и соответствующих предложений от Еврокомиссии.