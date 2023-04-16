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Болгария может ввести запрет на импорт украинского зерна

Новина українською →
Воскресенье 16 апреля 2023 16:49
Болгария может ввести запрет на импорт украинского зерна Фото: Болгария может ввести запрет на импорт украинского зерна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Болгарии могут ввести запрет на импорт украинского зерна вслед за Польшей и Венгрией. Сейчас София обсуждает такую меру.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", - заявил он.

Министр добавил, что запрет уже обсуждался с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюсселе еще в сентябре прошлого года.

Гечев сообщил, что 18 апреля состояться консультации по вопросу и с президентом Руменом Радевым, который "напрямую ангажирован к сложившейся ситуации".

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что этот вопрос будут пытаться согласовать с польской стороной в ближайшие дни.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

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