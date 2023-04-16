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Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на импорт агропродукции из Украины

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Воскресенье 16 апреля 2023 00:32
Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на импорт агропродукции из Украины Фото: Венгрия ввела запрет на импорт агропродукции из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на ввоз украинской агропродукции до 30 июня. Запрет касается продукции как растительного, так и животного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Министр сельского хозяйства Венгрии объяснил введение ограничений отсутствием значимых мер в поддержку местных производителей со стороны ЕС. Запрет вводится до 30 июня и касается импорта зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов.

По его словам, статус-кво в импорте агропродукции из Украины нанесет серьезный ущерб местным фермерам. Надь также заявил, что надеется на изменения в регулировании на уровне ЕС, включая переосмысление отмены импортных пошлин на украинскую продукцию.

Ранее стало известно, что в субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

Вскоре стало известно, что Польша временно прекратит закупку украинского зерна, поскольку из-за импорта начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.

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