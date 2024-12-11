ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности

Среда 11 декабря 2024 19:57
UA EN RU
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В случае ракетных опасностей алгоритм действий неизменный. Во время воздушной тревоги необходимо реагировать и прятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что в случае каких-либо ракетных опасностей алгоритм действий неизменный.

"Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это нужно реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя. Я благодарен всем защитникам неба, которые берегут Украину. Слава нашим воинам! Слава нашим людям!", - подчеркнул Зеленский.

Россия может снова ударить по Украине "Орешником"

Как сообщило Reuters, США считают, что российский "Орешник" глобально не изменит ход войны. Однако РФ может снова ударить по территории Украины .

По данным источника агентства, Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни. В США считают, что "Орешник" - это лишь очередная попытка России терроризировать Украину.

Также напомним, что 8 декабря посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз российским ракетам и беспилотникам. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Однако пока не известно, применят они "Орешник" или другие ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Воздушная тревога Ракетный удар Ракетная атака
NEWS
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины