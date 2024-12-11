Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности

В случае ракетных опасностей алгоритм действий неизменный. Во время воздушной тревоги необходимо реагировать и прятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это нужно реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя. Я благодарен всем защитникам неба, которые берегут Украину. Слава нашим воинам! Слава нашим людям!", - подчеркнул Зеленский.

Россия может снова ударить по Украине "Орешником"

Как сообщило Reuters, США считают, что российский "Орешник" глобально не изменит ход войны. Однако РФ может снова ударить по территории Украины .

По данным источника агентства, Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни. В США считают, что "Орешник" - это лишь очередная попытка России терроризировать Украину.

Также напомним, что 8 декабря посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз российским ракетам и беспилотникам. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Однако пока не известно, применят они "Орешник" или другие ракеты.

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