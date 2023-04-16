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Запрет на импорт зерна из Украины. В ЕС отреагировали на решения Польши и Венгрии

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Брюссель, Воскресенье 16 апреля 2023 15:20
Запрет на импорт зерна из Украины. В ЕС отреагировали на решения Польши и Венгрии Фото: в ЕС отреагировали на решение Польши и Венгрии по зерну из Украины (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия считает неприемлемыми решения Польши и Венгрии, которые запретили импорт украинского зерна и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем об объявлении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе добавили, что "в столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС".

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что этот вопрос будут пытаться согласовать с польской стороной в ближайшие дни.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

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