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В Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

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Пятница 07 апреля 2023 16:39
В Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной Иллюстративное фото: в Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские фермеры недовольны значительным импортом зерна из Украины. Они угрожают заблокировать на несколько дней пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечает издание, пункт пропуска хотят заблокировать в среду, 12 апреля, на три дня. Причиной стало то, что увеличение импорта зерна из Украины привело к резкому падению закупочных цен.

"Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе", - сказал Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

При этом протестующие фермеры в польском городе Щецина анонсировали усиление забастовки на следующей неделе.

Напомним, ранее была анонсирована встреча министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с польским коллегой Робертом Телусом. Они хотят обсудить проблему экспорта зерна.

Также мы писали, что, по словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на территории страны.

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