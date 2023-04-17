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В Чехии заверили, что не планируют запрещать импорт украинского зерна

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Прага, Понедельник 17 апреля 2023 17:13
В Чехии заверили, что не планируют запрещать импорт украинского зерна Фото: в Чехии заверили, что не планируют запрещать импорт украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия пока не будет вводить запрет на импорт зерна из Украины, как это сделали Польша, Словакия и Венгрия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявило Министерство сельского хозяйства Чешской Республики.

В ведомстве подчеркнули, что влияние импорта украинского зерна требует решение на уровне всего Евросоюза, а не индивидуальных запретов от отдельных стран.

"Чешская Республика пока не планирует запрещать импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров из Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввозить украинское зерно в страну. Это произошло из-за значительного влияния импорта на цены.

Вслед за Варшавой соответствующее решение принял и Будапешт. Он ввел запрет по меньшей мере до 30 июня.

При этом ввоз украинского зерна запретила Словакия. Но она сохранила транзит.

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