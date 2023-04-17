Фото: в Чехии заверили, что не планируют запрещать импорт украинского зерна (Getty Images)

Чехия пока не будет вводить запрет на импорт зерна из Украины, как это сделали Польша, Словакия и Венгрия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявило Министерство сельского хозяйства Чешской Республики.