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Шмыгаль призвал Еврокомиссию обеспечить бесперебойную работу зерновых "Путей солидарности"

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Пятница 14 апреля 2023 22:57
Шмыгаль призвал Еврокомиссию обеспечить бесперебойную работу зерновых "Путей солидарности" Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина призывает Европейскую комиссию обеспечить бесперебойную работу "Пути солидарности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В целях гарантии мировой продовольственной безопасности призвал Европейскую комиссию обеспечить бесперебойную работу "Путей солидарности", - говорится в заявлении.

Шмыгаль отметил, что вместе с Европейской комиссией, Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Болгарией следует выработать план действий по обеспечению бесперебойной работы логистических маршрутов и рынков зерна в Европе.

"Пути солидарности"

Это важные коридоры для украинского сельскохозяйственного экспорта, а также экспорта и импорта других товаров. Европейская комиссия и граничащие с Украиной государства-члены ЕС организовали 12 мая 2022 года "Пути солидарности" между Украиной и ЕС.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства Словакии запретило продажу украинского на внутреннем рынке. Причина - наличие пестицидов, которые запрещены в ЕС.

Ранее мы писали о том, что в Польше у границы Украины польские фермеры устроили протест против импорта украинского зерна.

Также напомним, что Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна.

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