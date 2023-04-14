Шмыгаль призвал Еврокомиссию обеспечить бесперебойную работу зерновых "Путей солидарности"
Украина призывает Европейскую комиссию обеспечить бесперебойную работу "Пути солидарности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"В целях гарантии мировой продовольственной безопасности призвал Европейскую комиссию обеспечить бесперебойную работу "Путей солидарности", - говорится в заявлении.
Шмыгаль отметил, что вместе с Европейской комиссией, Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Болгарией следует выработать план действий по обеспечению бесперебойной работы логистических маршрутов и рынков зерна в Европе.
"Пути солидарности"
Это важные коридоры для украинского сельскохозяйственного экспорта, а также экспорта и импорта других товаров. Европейская комиссия и граничащие с Украиной государства-члены ЕС организовали 12 мая 2022 года "Пути солидарности" между Украиной и ЕС.
Напомним, что Министерство сельского хозяйства Словакии запретило продажу украинского на внутреннем рынке. Причина - наличие пестицидов, которые запрещены в ЕС.
Ранее мы писали о том, что в Польше у границы Украины польские фермеры устроили протест против импорта украинского зерна.
Также напомним, что Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна.
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