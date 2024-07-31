Землю "накрыли" мощные геомагнитные штормы: смогут ли украинцы увидеть полярное сияние
В мае 2024 года мощная геомагнитная буря позволила людям во многих уголках Земли наблюдать за необычайно ярким полярным сиянием. Сейчас солнечная активность вновь вступила в силу и уже привела к ряду геомагнитных штормов.
РБК-Украина рассказывает, что известно о текущей магнитной буре и позволит ли она увидеть северное сияние в этот раз.
Что известно о текущей магнитной буре
О приближении сильных магнитных бурь сообщила еще 29 июля метеоролог и синоптик Наталья Диденко.
"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", - подчеркнула она.
Эту информацию подтвердили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA Space Weather Prediction Center).
Согласно информации ученых, магнитная буря продлится до четверга, 1 августа.
Наши последние моделирования - как показано в этой анимации - идентифицируется earth outer atmosphere может приступить к стылю impacts из последних корональных масс executions за 06-12 UTC 30 июля . SpaceWeather pic.twitter.com/S5z9iJlqGr — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) Июль 30, 2024
Исследователи уточнили, что причиной участившихся и сильных геомагнитных бурь являются вспышки на Солнце, которое сейчас приближается к пику активности своего 11-летнего цикла. Именно в этот период на поверхности светила появляется больше "пятен" - более холодных областей, где магнитное поле особенно интенсивно.
Такие экстремальные магнитные области могут вызывать разнообразные "эффекты" - солнечные вспышки или выбросы в межпланетное пространство корональной массы (больших волн плазмы - электрически заряженных частиц) на высокой скорости.
Интересно, что в последние дни произошла не одна, а серия мощных солнечных вспышек класса Х, которые сопровождались несколькими шлейфами плазмы и магнитного поля (выбросами корональной массы или CME).
Какая связь между магнитными бурями и полярным сиянием
Полярное сияние - это оптическое явление, которое формируется в верхних слоях атмосферы и людям видно как свечение отдельных участков ночного неба.
Оно возникает благодаря взаимодействию магнитного поля Земли с космическим (в том числе солнечным) излучением, попадающим в верхние слои атмосферы. Зоны такого проникновения имеют форму колец, окружающих магнитные полюса планеты.
Когда заряженные частицы солнечного ветра (электрически заряженные атомы - ионы) сталкиваются с атомами и частицами газов, входящих в состав атмосферы (кислород, водород, азот и гелий), этот процесс вызывает видимое свечение (в результате высвобождения энергии).
Между тем "встреча" этих ионов с магнитосферой Земли может вызвать геомагнитные бури.
Полярное сияние может принимать различные формы и оттенки. Его цвет и яркость зависят от того, с какой скоростью и на какую глубину заряженные частицы "нырнули" в атмосферу и с атомами какого газа они столкнулись.
Следовательно, нынешнее полярное сияние формируется на фоне выбросов корональной массы, достигших нашей планеты.
Кто и где именно может увидеть полярное сияние
Полярное сияние в последние дни наблюдали жители некоторых регионов Австралии и США.
"Это - благоприятное начало множественного "штормового поезда", которое мы ожидаем в течение следующих нескольких дней", - отметила физик космической погоды Тамита Сков в своем сообщении в соцсети X.
Amazing! #Aurora has dropped как far south as Wyoming, USA при этом ongoing #solarstorm ! Это остроумный запуск в множественные тормозной дорожки, які оголошують в понедельник. Thanks for reporting! https://t.co/CSk8E4fFfU – Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) 30 July 2024
Данные Центра прогнозирования космической погоды свидетельствуют о том, что "свидетелями игры света в атмосфере" могут стать жители приблизительно 50° широты.
При этом на 50-й параллели северной широты частично расположены: США, Канада, КНР, Казахстан, Франция, Бельгия, Чехия, Германия, Польша, а также Украина.
В то же время геофизики предупреждают: космическую погоду сложно спрогнозировать. Даже геомагнитные шторма такого уровня, несмотря на ожидания, иногда могут не происходить.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях непогоды в Украине в последние дни.
Читайте также, как уберечь свое здоровье во время магнитных бурь.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeather.com, IFLScience, Space.com, страница Dr. Tamitha Skov в соцсети Х.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.