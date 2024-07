Землю "накрыли" мощные геомагнитные штормы: смогут ли украинцы увидеть полярное сияние

О приближении сильных магнитных бурь сообщила еще 29 июля метеоролог и синоптик Наталья Диденко.

"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", - подчеркнула она.

Эту информацию подтвердили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA Space Weather Prediction Center).

Согласно информации ученых, магнитная буря продлится до четверга, 1 августа.

Исследователи уточнили, что причиной участившихся и сильных геомагнитных бурь являются вспышки на Солнце, которое сейчас приближается к пику активности своего 11-летнего цикла. Именно в этот период на поверхности светила появляется больше "пятен" - более холодных областей, где магнитное поле особенно интенсивно.

Такие экстремальные магнитные области могут вызывать разнообразные "эффекты" - солнечные вспышки или выбросы в межпланетное пространство корональной массы (больших волн плазмы - электрически заряженных частиц) на высокой скорости.

Интересно, что в последние дни произошла не одна, а серия мощных солнечных вспышек класса Х, которые сопровождались несколькими шлейфами плазмы и магнитного поля (выбросами корональной массы или CME).

Полярное сияние - это оптическое явление, которое формируется в верхних слоях атмосферы и людям видно как свечение отдельных участков ночного неба.

Оно возникает благодаря взаимодействию магнитного поля Земли с космическим (в том числе солнечным) излучением, попадающим в верхние слои атмосферы. Зоны такого проникновения имеют форму колец, окружающих магнитные полюса планеты.

Когда заряженные частицы солнечного ветра (электрически заряженные атомы - ионы) сталкиваются с атомами и частицами газов, входящих в состав атмосферы (кислород, водород, азот и гелий), этот процесс вызывает видимое свечение (в результате высвобождения энергии).

Между тем "встреча" этих ионов с магнитосферой Земли может вызвать геомагнитные бури.

Полярное сияние может принимать различные формы и оттенки. Его цвет и яркость зависят от того, с какой скоростью и на какую глубину заряженные частицы "нырнули" в атмосферу и с атомами какого газа они столкнулись.

Следовательно, нынешнее полярное сияние формируется на фоне выбросов корональной массы, достигших нашей планеты.

Полярное сияние в последние дни наблюдали жители некоторых регионов Австралии и США.

"Это - благоприятное начало множественного "штормового поезда", которое мы ожидаем в течение следующих нескольких дней", - отметила физик космической погоды Тамита Сков в своем сообщении в соцсети X.

