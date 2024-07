Землю "накрили" потужні геомагнітні шторми: чи зможуть українці побачити полярне сяйво

Про наближення сильних магнітних бур повідомила ще 29 липня метеоролог і синоптик Наталка Діденко.

"Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я", - наголосила вона.

Цю інформацію підтвердили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA Space Weather Prediction Center).

Згідно з інформацією науковців, магнітна буря триватиме до четверга, 1 серпня.

Our latest modeling - as shown in this animation - indicates Earth's outer atmosphere may begin to feel impacts from the recent coronal mass ejections around 06-12 UTC July 30. A G3 Watch Remains in effect for Tuesday with G2 conditions possible through August 1.

Дослідники уточнили, що причиною все частіших і сильніших геомагнітних бур є спалахи на Сонці, яке нині наближається до піку активності свого 11-річного циклу. Саме у цей період на поверхні світила з'являється більше "плям" - холодніших областей, де магнітне поле особливо інтенсивне.

Такі екстремальні магнітні області можуть викликати різноманітні "ефекти" - сонячні спалахи або ж викиди у міжпланетний простір корональної маси (великих хвиль плазми - електрично заряджених частинок) на високій швидкості.

Цікаво, що останніми днями відбувся не один, а серія потужних сонячних спалахів класу Х, які супроводжувалися кількома шлейфами плазми та магнітного поля (викидами корональної маси або ж CME).

Полярне сяйво - це оптичне явище, яке формується у верхніх шарах атмосфери й людям вбачається як світіння окремих ділянок нічного неба.

Воно виникає завдяки взаємодії магнітного поля Землі з космічним (зокрема сонячним) випромінюванням, яке потрапляє у верхні шари атмосфери. Зони такого проникнення мають форму кілець, що оточують магнітні полюси планети.

Коли заряджені частинки сонячного вітру (електрично заряджені атоми - іони) зіштовхуються з атомами й частинками газів, які входять до складу атмосфери (кисень, водень, азот і гелій), цей процес викликає видиме оку світіння (внаслідок вивільнення енергії).

Тим часом "зустріч" цих іонів з магнітосферою Землі може викликати геомагнітні бурі.

Полярне сяйво може набувати різних форм і відтінків. Його колір та яскравість залежать від того, з якою швидкістю, і на яку глибину заряджені частинки "пірнули" в атмосферу та з атомами якого газу вони зіткнулися.

Отже, нинішнє полярне сяйво формується на тлі викидів корональної маси, що досягли нашої планети.

Полярне сяйво останніми днями вже спостерігали мешканці деяких регіонів Австралії та США.

"Це - сприятливий початок множинного "штормового потягу", який ми очікуємо впродовж наступних кількох днів", - зауважила на це фізик космічної погоди Таміта Сков у своєму дописі у соцмережі X.

Amazing! #Aurora has dropped as far south as Wyoming, USA during this ongoing #solarstorm! This is an auspicious start to the mutliple storm train we are expecting over the next few days.