Полярное сияние в мае стало самым большим за 500 лет: оно охватило половину планеты

В мае над Северной Америкой и Европой наблюдалось самое мощное северное сияние. Невероятное зрелище удалось увидеть жителям некоторых регионов Украины. И ученые утверждают, что это полярное сияние было больше всего за последние 500 лет.

Как рассказали ученые о полярном сиянии в мае, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Independent.

Заряженные частицы, поступающие от Солнца, взаимодействуют с газами в атмосфере Земли, создавая цвет от зеленого до розового и красного.

"Учитывая сообщения о полярных сияниях, видимых до 26 градусов магнитной широты, это недавнее явление может конкурировать с некоторыми из самых низких полярных сияний, зафиксированных за последние пять веков", - говорят в NASA.

Наиболее впечатляющие полярные сияния появляются, когда солнце испускает большие облака частиц, которые называются выбросами корональной массы или СМЭ.

Обычно полярные сияния можно увидеть только в высоких широтах, например в Канаде, Скандинавии и иногда на севере Великобритании. Но 10 мая мощная геомагнитная буря, вызванная солнцем, повлекла за собой появление ослепительных огней южнее экватора, вплоть до Ладакха в Южной Азии. Это был самый сильный солнечный шторм, обрушившийся на планету с 2003 года.

NASA зарегистрировало более 80 "заметных" солнечных вспышек, возникших из двух активных областей на Солнце.

Некоторые из этих вспышек привели к потрясающим полярным сияниям, повлекли временные отключения света, вывели из строя спутники и повлекли за собой переправку полетов в северном полушарии.

"Все СМЭ прибыли в большинстве случаев одновременно, и условия были как раз хорошими для создания действительно исторического шторма", - рассказала физик NASA Элизабет Макдональд.

Данные, полученные в солнечных событиях этого месяца, могут помогать астрономам годами.

Полярное сияние в мае (фото из сети Х)