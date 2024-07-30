Поваленные деревья, побитые дома и тысячи людей без света: последствия непогоды в Украине (фото)

В понедельник, 29 июля, синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий и сильных порывах ветра в некоторых регионах. Сегодня последствия непогоды почувствовали на себе украинцы из, по меньшей мере, четырех областей.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях люди остались без света, и где еще непогода наделала беды.

Скольких украинцев непогода оставила без света

Согласно информации Национальной энергетической компании "Укрэнерго", непогода обесточила 116 населенных пунктов в четырех областях:

Киевской

Житомирской

Сумской

Черниговский

"Применение мер ограничения сегодня (30 июля, - Ред.) не прогнозируется. Но энергосистема все еще приходит в себя после вражеских атак, и в утренние и вечерние часы наибольшего потребления нуждается в нашей помощи", - уточнили в компании.

Пост НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В АО "Житомироблэнерго" подтвердили, что шквальный ветер вызвал обесточивание в области.

"В результате сильных порывов ветра в области есть повреждения линий электропередачи: по состоянию на утро 30 июля имеем обесточивание в 36 населенных пунктах Житомирщины", - уточнили в акционерном обществе.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Спасибо за понимание! Делаем все для того, чтобы в самые сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям области", - подытожили в "Житомироблэнерго".

Публикация АО "Житомироблэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

В АО "Черниговоблэнерго" также сообщили, что энергетики всю ночь восстанавливали поврежденные непогодой сети.

Несмотря на это, по состоянию на утро 30 июля ряд аварийных отключений наблюдался:

в Городнянском районе (без электроснабжения были - 57 абонентов)

в Ичнянском районе (без электроснабжения были - 418 абонентов)

в Козелецком районе (без электроснабжения были - 1 428 абонентов)

в Корюковском районе (без электроснабжения были - 426 абонентов)

в Куликовском районе (без электроснабжения были - 193 абонента)

в Прилуцком районе (без электроснабжения были - 211 абонентов)

в Носовском районе (без электроснабжения были - 830 абонентов)

в Репкинском районе (без электроснабжения были - 651 абонент)

на территории бывшего Черниговского района (без электроснабжения были - 1011 абонентов)

в городе Чернигове (без электроснабжения были - 2480 абонентов)

Пост АО "Черниговоблэнерго" (скриншот: t.me/chernigivoblenergo)

Другие последствия непогоды в Украине

В группе "Ірпінь Daily" в Facebook рассказали, что ночной ураган наделал в городе вреда - вырывал с корнями деревья, бил дома и сваливал столбы.

Уточняется, что на улице Давидчука заметили сваленное дерево с выломанным бетонным столбом электропередач.

"Также сломана сосна по Университетской - упала прямо на крышу спорт-клуба "Стимул", - добавил администратор группы.

Отмечается, что все поваленные деревья оперативно убирают представители благоустройства, однако непогода в городе продолжается.

Информация от "Ірпінь Daily" (скриншот: facebook.com/irpin.daily)

О последствиях мощного урагана в Нежине рассказал городской глава Александр Кодола.

"Штормовой ветер, налетевший на Нежин в дождливый понедельник (29 июля, - Ред.), нанес ущерб и добавил хлопот коммунальным работникам", - говорится в его сообщении в Facebook.

Уточняется, что "рабочие КП "ВУКГ" активно убирают город и обрезают сломанные ветки и деревья".

"Также идет подготовка к ремонту поврежденной в результате падения дерева лавочки в сквере Н. Гоголя. Природа в который раз напомнила людям о своей мощной силе", - подытожил мэр города.

В Старобельске 29 июля также разыгралось ненастье - гроза, град и сильный ветер.

"Последствием стали поваленные деревья, сорванные крыши, теплицы, поваленные заборы, оборванные линии электропередач. Кроме того, оборвало интернет-кабели. К этому времени многие старобельчане и жители сел остаются без света", - рассказали на странице "Старобільські новини".

Было обнародовано также видео, на котором видно, как шквальный ветер сорвал крышу "со здания бывшего супермаркета "Семья" на Сотом квартале".