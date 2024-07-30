На Землю надвигается мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье
Последние дни июля будут очень трудными для людей с метеозависимостью, а также для тех, кто реагирует на магнитные бури. По прогнозам специалистов, 30-31 июля Землю накроет мощная 7-балльная магнитная буря.
Что известно об этой буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все магнитные бури имеют классификацию – в зависимости от мощности, К-индексов и других параметров. Чем выше К-индекс - тем мощнее магнитная буря. Все бури от К-индекса 5 имеют отметку красного уровня. Бурые красные уровни могут вызвать ухудшение самочувствия у людей, сбой в работе связи, спутников и GPRS.
Что известно о магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 накрыла Землю в понедельник, 29 июля. Однако уже во вторник эта буря станет мощнее и достигнет уровня К-индекса 7.
В среду, 31 июля, эта буря станет немного слабее, но будет еще влиять на жизнедеятельность человека. Ученые прогнозируют, что она будет держаться на К-индекс 6. И это тоже буря красного уровня.
Магнитная буря 30-31 июля (скриншот)
Как влияет магнитная буря на человека
Ученые со всего мира проводят немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. И есть очень много подтверждений, что в дни "красных" магнитных бурь у многих людей возникают определенные симптомы:
- головная боль, мигрень
- Слабость, повышенная усталость
- Сонливость днем, бессонница ночью
- Ухудшение концентрации
- Туман в голове
- Снижение трудоспособности
- Прыжки артериального давления
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Ухудшение настроения
- Повышение тревожности
- Раздражительность
- Проявления агрессии
- Обострение хронических заболеваний
Как уменьшить влияние магнитной бури
Врачи советуют в дни сильных магнитных бурь снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня.
А также:
- Полноценно высыпаться (7-9 часов)
- Утром делать зарядку и принимать контрастный душ
- Полноценно питаться
- Пить достаточно воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой.
- Проветривать помещение
- Играть на свежем воздухе
- Обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия
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