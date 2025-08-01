Землетрясение на Камчатке повредило базу подводных лодок РФ, - The Telegraph

База Тихоокеанского флота России на Камчатке, на которой размещается большая часть атомных подводных лодок РФ, была повреждена в результате цунами в Тихом океане, вызванного сильным землетрясением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Речь идет о базе "Рыбачий" в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова. По данным космических снимков, часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что может указывать на то, что он оторвался от причала.

Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, достигли базы, находящейся примерно в 120 км к западу от его эпицентра, через 15 минут после начала толчков. В пункте базируются современные атомные подводные лодки типа "Борей" и советские "Дельты".

Однако, согласно предварительному анализу, они не пострадали, поскольку не были пришвартованы возле поврежденного причала на момент цунами.

Научный сотрудник Британского объединенного института оборонных исследований доктор Сидхарт Каушал отметил, что признаков повреждений подводного флота на спутниковых снимках не обнаружено.

"Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно", - сказал он.