Такого не было с 1950-х: все о рекордном землетрясении на Камчатке и его последствиях

В России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов. До сих пор существует угроза цунами.

Что известно о мощном землетрясении на Камчатке и его последствиях - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное:

Что известно о силе землетрясения на Камчатке?

Почему это землетрясение назвали самым мощным в регионе за последние более 70 лет?

Есть ли жертвы и какие последствия стихии уже известны?

Какие города в РФ больше всего пострадали после землетрясения на Камчатке?

Для каких еще стран существует угроза цунами?

Что известно о землетрясении в РФ и его магнитуде

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук назвал землетрясение самым сильным в регионе с 1952 года, когда на Курилах и Камчатке погибли по меньшей мере 2000 человек.

Между тем геологическая служба США оценивает его в 8,8 балла. По ее данным, оно произошло примерно в 136 километрах от восточного побережья Камчатки на глубине 19,3 километра.

Российские же службы оценивают магнитуду в 8,7 балла. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Так, после главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Более того, афтершоки магнитудой до 7,5 ожидаются до месяца.

Также известно, что землетрясение всколыхнуло не только Камчатку, стихия коснулась и Сахалина и Курильских островов. Последние являются оккупированной РФ частью Японии.

После землетрясения - волны цунами. Какие последствия стихии

Как пишет российское издание "Медуза", после землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами. Опасное сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки и в Северо-Курильске Сахалинской области.

В Елизовском районе Камчатки, возле метеостанции "Водопадная" зафиксировали цунами высотой три-четыре метра. В Северо-Курильске цунами подтопило порт и рыбопромышленное предприятие.

Всего на берег возле Северо-Курильска после землетрясения обрушились три волны цунами. Третья, самая разрушительная волна, залила прибрежные районы города, потопив не только рыбоводческое предприятие, но и порты и заводы. Власти эвакуировали с места стихии 300 человек. Объявлено чрезвычайное положение.

В Петропавловске-Камчатском интенсивность толчков составила не менее 7 баллов. В городе обвалилась стена в здании детсада.

Также в населенном пункте частично затоплен порт. А аэропорт на некоторое время приостанавливал работу.

Фото: развалившаяся стена детсада после землетрясения на Камчатке (росСМИ)

После землетрясения на Камчатке был недоступен интернет, позже, как утверждают российские СМИ, узлы связи восстановили.

Как сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельник, жертв в результате землетрясения "предварительно нет". Впрочем, в результате стихии есть травмированные.

"Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. Травмы получила женщина, которая находилась в здании нового аэропорта", - рассказал он российским пропагандистским СМИ.

По его словам, также серьезно повреждено здание детской поликлиники.

Между тем мэр Северо-Курильска Александр рассказал о пострадавшем в городе морпорте. Всего в городе зафиксированы разрушения и "частично нарушено электроснабжение". Населенный пункт находится в 360 км от эпицентра землетрясения.

Фото: затопленный порт в Северо-Курильске в России (x.com/Osinttechnical)

Очевидцы в сети публикуют видео того, как местные жители в панике пытаются покинуть регион, на который обрушилась стихия. Российские паблики сообщают, что на выезде из Петропавловска-Камчатского уже скопилась огромная пробка.

Угроза объявлена для США, Японии и не только

Мощное землетрясение на Дальнем Востоке России вызвало предупреждение о цунами в Тихом океане. Об угрозе объявили в разных странах мира - в Японии; на Гавайях и Аляске в США; Мексике; Чили.

В частности, волны цунами после землетрясения на Камчатке уже коснулись побережья американского штата Гавайи, сообщила метеослужба США. Люди массово покидают побережье и едут вглубь островов, объявлена эвакуация. В частности, жителей Гонолулу призвали покинуть часть города, или подняться на 4-й этаж здания.

Волны цунами достигли и побережья Японии, там на сушу выбросило нескольких китов. Всего цунами ожидаются по меньшей мере в 8 префектурах, включая центральные и северо-восточные регионы.

По данным местного издания Kyodo, на востоке страны приостановлена часть железнодорожных рейсов. На востоке и севере Японии уже были зафиксированы волны до 50 сантиметров.

На ядерном комплексе "Фукусима-1", который выводится из эксплуатации после землетрясения и цунами 2011 года, работникам приказали эвакуироваться.

Справочно

Камчатка - это большой полуостров на Дальнем Востоке России, омываемый Тихим океаном и Беринговым и Охотским морем.

Площадь Камчатки составляет более 270 тысяч км кв., что почти равно площади всей Великобритании. Население - около 300 тысяч человек, сосредоточено преимущественно в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово.

Камчатка известна тем, что это сейсмически активная зона. Полуостров расположен на границе Тихоокеанской литосферной плиты, поэтому там часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

Для РФ Камчатка является важной военно-морской зоной, где размещен флот и база подводных лодок.