Где находится Камчатка, которую сотрясло мощное землетрясение (карты)

На территории полуострова расположена часть субъекта Российской Федерации Камчатский край.

Площадь Камчатки составляет 270 тысяч квадратных километров, а длина - 1200 км. Самый крупный город - Петропавловск-Камчатский. Население полуострова составляет около 300 тысяч человек.

Камчатка соединяется с материком узким (до 93 км) перешейком - Парапольским долом. Наибольшая ширина (до 440 км) - на широте Кроноцкого мыса.

Рельеф на полуострове гористый, на западе топкая низменность. Камчатка покрыта лесами, на севере распространена тундра.

Карта: Камчатка выглядит как длинный изогнутый полуостров, "свисающий" на юго-восток России, почти "смотрящий" в сторону Аляски (google.com/maps)

Самая большая река Камчатка (758 км) судоходная в нижней части своего русла. Вдоль центральной части полуострова пролегают два параллельных хребта - Срединный и Восточный, между ними лежит Центральнокамчатская низменность, по которой и протекает р. Камчатка. Самая южная точка полуострова - мыс Лопатка.

Всего на Камчатке насчитывается более 160 вулканов, из которых около 30 считаются действующими. Самым высоким считается Ключевская Сопка (4750 м).

Полуостров относится к сейсмически активным зонам России, поскольку он расположен на стыке литосферных плит и входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо.

Поэтому на Камчатке часто происходят землетрясения магнитудой более 7 баллов.

Впрочем, сегодня полуостров встряхнуло самое мощное землетрясение за последние более 70 лет в регионе. Его магнитуда составила почти 9 баллов. А волны во время цунами после подземных толчков достигли 3-4 метров.

Из-за чего на Камчатке затоплены некоторые заводы и порты, есть поврежденные здания. Были эвакуированы по меньшей мере 300 человек, власти ввели чрезвычайное положение. Россияне утверждают, что жертв в результате стихии нет, но есть пострадавшие - люди выбегали из зданий и выпрыгивали из окон. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки до 7,5 балла могут продолжаться еще несколько недель.

Добавим, что мощное землетрясение на Дальнем Востоке России вызвало предупреждение об опасности и в других странах мира. В Японии и на Гавайях (США) волны цунами уже коснулись побережья. В частности японские медиа распространили кадры, как мощные волны выбросили на берег китов.